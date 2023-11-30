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16 объектов найдено
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Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
8
1
100 м²
1/5
€250,000
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Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Город Пула, Хорватия
3
2
76 м²
4
ISTRIA, PULA - Luxury smart home two-story apartment in the center of 76.86 m2! In the cen…
€269,010
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Город Пула, Хорватия
8
9
504 м²
CROATIA, ISTRIA, MEDULIN Luxury apartment house with pool and jacuzzi In the immediate vic…
€1,46 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с кондиционером
Город Пула, Хорватия
1
1
45 м²
2
ISTRIA, PULA - Renovated apartment in the center Pula is the largest city of the Istrian Co…
€159,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Город Пула, Хорватия
2
1
57 м²
2
ISTRIA, PULA - A new building with a total of 4 residential units is located near the center…
€156,500
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
6
1
80 м²
1/5
€360,000
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Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
5
5
320 м²
€2,25 млн
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Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
5
6
250 м²
€890,000
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Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
4
206 м²
€850,000
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Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
8
2
650 м²
€399,000
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Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Город Пула, Хорватия
7
7
400 м²
Пула - это приморский город с хорошо защищенной гаванью, усаженным пляжем и римскими останка…
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
6
4
2
Продается прекрасное имение, расположенное в живописном городке в пригороде Пулы. Имение сос…
€1,60 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Город Пула, Хорватия
6
4
2
КРАСИВАЯ ВИЛЛА В ПРИГОРОДЕ ПУЛЫ Продается красивая вилла с видом на море, расположенная в…
Цена по запросу
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
12
7
3
Продается новая вилла с видом на море, располпженная в резиденциальной зоне гю Пула. Вилла и…
€2,00 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Город Пула, Хорватия
5
4
1
Продается красивая вилла с бассейном, расположенная в тихой бухте недалеко от Пулы, всего в …
€1,88 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Таунхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
6
5
PULA Новый дом в красивом месте с 270м2 жилой площади ISTRIA – ХОРВАТИЯ Продается большое ж…
€680,000
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Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия
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