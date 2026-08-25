Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Лабин
  4. Жилая

Жилье в Лабином, Хорватия

;
дома
137
137 объектов найдено
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Очень особенная вилла в 7 км от моря в районе Рабац, в Кршане - на великолепном участке 4260…
$800 555
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Дом с современным дизайном и бассейном в районе Лабин! Недалеко от города Лабин продается до…
$854 307
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этот безупречный объект недвижимости включает в себя потрясающий дом с бассейном, расположен…
$671 320
Оставить заявку
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Площадь 349 м²
Сказочное поместье в Истрии на 25 га земли! Комплекс старых каменных зданий площадью 349 кв.…
$857 738
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Современная вилла с бассейном и панорамным видом на море на продажу в Рабаце, расположенная …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Дом с бассейном и панорамным видом в районе Лабина! Расположенный на юго-восточном побережье…
$629 008
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Каменный дом с бассейном на продажу недалеко от Лабина, расположенный в 9 км от моря, предла…
$833 362
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Рядом с городом Лабин продается недавно построенная в 2023 году вилла с бассейном. Он распол…
$743 373
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Вилла с бассейном и видом на море, расположенная всего в 2 км от Рабаца. Общая жилая площадь…
$833 362
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Вилла современного дизайна с бассейном и видом на море всего в 500 метрах от моря в районе Р…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Элегантная новая вилла в районе Лабин! Общая площадь 210 кв.м. Земельный участок 1491 кв.м. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Впечатляющая вилла с потрясающим видом в районе Рабаца, всего в 700 метрах от пляжа, уже пос…
$2,57 млн
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Средиземноморская вилла с бассейном в Рабаце, Лабин, ок. 5 км от пляжей! Общая площадь 208 к…
$857 738
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Прекрасное небольшое сообщество в районе Лабина, в 800 м от моря по воздуху, предлагает 2 ос…
$651 881
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Мы предлагаем высококачественный двухквартирный дом, расположенный в прекрасно ухоженном туп…
$719 816
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Уникальная гасиенда в Истрии недалеко от Церовье! Поистине замечательное поместье в зелени, …
$2,10 млн
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Экстраординарная вилла с великолепным видом на море в Рабаце, всего в 500 метрах от моря!Нед…
$1,99 млн
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Роскошная вилла в Грачишче, с крытым и открытым бассейнами! Уникальная современная концепция…
$1,72 млн
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Уединенная вилла с бассейном в районе Рабац-Лабин, в 9 км от моря! Общая площадь 198 кв.м. З…
$686 190
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположенный на солнечном холме с видом на сверкающее Адриатическое море, между исторически…
$798 653
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
На полпути между Пулой и Опатией, высоко над побережьем Истрии, расположен небольшой городок…
$742 667
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Фантастическая вилла с бассейном и спа – всего в 6 км от пляжей Рабаца!Откройте для себя сов…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Предлагается новый комплекс из нескольких современных вилл с бассейнами в районе Рабац-Лабин…
$594 134
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Прекрасная вилла в живописных деревушках района Рабац-Лабин!Исключительная возможность приоб…
$811 726
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 320 м²
Очаровательная вилла в зелени в районе Лабин на большом земельном участке площадью 2100 кв.м…
$639 369
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Криница – современная семейная вилла, расположенная на краю небольшого жилого поселка, предл…
$798 639
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Комфортное убежище от шума и суеты жизни в районе Рабац-Лабин, в 11 км от пляжей. Этот отель…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Каменная красивая вилла с бассейном в районе Кршан недалеко от Лабина и Брестской бухты! Он …
$788 370
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Идеальная инвестиция - отлично подходит для аренды!Эта премиальная многосемейная недвижимост…
$769 703
Оставить заявку
Вилла в Rabac, Хорватия
Вилла
Rabac, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Комплекс из трех аутентичных каменных вилл после полной реконструкции в районе Лупоглав, на …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти