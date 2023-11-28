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Жильё в Лабин, Хорватия

Лабин
12
12 объектов найдено
Дом 3 спальни с кондиционером в Лабин, Хорватия
Дом 3 спальни с кондиционером
Лабин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
On the southeast coast of Istria, where the green hills meet the sea, where nature and herit…
€415,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Лабин, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лабин, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, LABIN - Beautiful villa with pool 205 m2 Istria, Labin - Beautiful villa with pool…
€600,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Лабин, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Лабин, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, LABIN - Two houses with attached swimming pools On the southeastern coast of Istria,…
€950,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Rabac, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Rabac, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Rarely where you will find a place with a view that includes Učka, the city of Rijeka, Kvarn…
€480,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером в Лабин, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером
Лабин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
ISTRIA, LABIN - A comfortable refuge from the hustle and bustle of life On the south-easte…
€1,20 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Лабин, Хорватия
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Лабин, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
ISTRIA, LABIN - Rustic house surrounded by nature On the southeastern coast of Istria, at t…
€290,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Rabac, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Rabac, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
ISTRIA, RABAC - Spacious house with swimming pool On the southeast coast of Istria, where g…
€730,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Вилла 5 спален в Vinez, Хорватия
Вилла 5 спален
Vinez, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
€1,30 млн
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Вилла 5 спален в Vinez, Хорватия
Вилла 5 спален
Vinez, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€1,10 млн
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Вилла 4 спальни в Vinez, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vinez, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
€885,000
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Вилла 4 спальни в Vinez, Хорватия
Вилла 4 спальни
Vinez, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
€1,29 млн
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Вилла 4 спальни в Лабин, Хорватия
Вилла 4 спальни
Лабин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Город Лабин на вершине холма является одним из самых привлекательных в Истрии. Лабин также м…
€1,29 млн
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с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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