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Жилье в Городе Загребе, Хорватия

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Сесвете
21
650 объектов найдено
Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Роскошный дом с бассейном в престижном месте в Загребе! Этот потрясающий отдельно стоящий до…
$1,60 млн
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
В престижном и высоко востребованном районе Шестине, расположенном под зелеными склонами Мед…
$2,23 млн
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
На продажу предлагается энергоэффективная вилла с большим участком и современной солнечной э…
$1,01 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
$610,933
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Дом 10 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 10 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 262 м²
www.biliskov.com ID: 15031 Загреб, ЯрунФункциональный отдельный дом жилой площадью 262 м², …
$1,03 млн
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Квартира 3 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Цена по запросу
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Расположенная в одном из самых престижных жилых районов Загреба, эта исключительная роскошна…
$1,94 млн
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Дом 5 комнат в Lucko, Хорватия
Дом 5 комнат
Lucko, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Одра Частный дом жилой площадью 115 м2 в окружении большого сада, беседки, двух хозяйственн…
$570,968
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Квартира 3 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
$327,451
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Роскошный дом на продажу в Черномерець, Загреб, с тремя этажами, личным лифтом и террасой на…
$1,71 млн
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Квартира 3 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
$608,096
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 1/2
I25462 Požarinje
$528,998
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 477 м²
В одном из самых красивых и востребованных мест в Загребе, на тихой улице в районе Сребрняк …
$2,74 млн
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Квартира 3 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$339,349
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 415 м²
Семейный дом в Загребе на продажу: Просторный дом площадью 499 кв.м. на четырех уровнях с кр…
$1,10 млн
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Дом 8 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 8 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 327 м²
www.biliskov.com ID: 14706Донья Дубрава, ТрнаваДом с тремя квартирами, общей площадью 327 м²…
$402,561
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Квартира 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Квартира 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
I25997 Bukovac
$653,221
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 2/2
I27353 Zajčeva
$365,361
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Вилла в Город Загреб, Хорватия
Вилла
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Эта эксклюзивная резиденция и инвестиционная возможность расположена в районе Врховец в Загр…
$1,49 млн
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Квартира 3 спальни в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 спальни
Город Загреб, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
$335,988
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Квартира 2 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
-SALE, APARTMENT, Trešnjevka north, Trakoščanska street, 4-room, gross area 95m2, (apartment…
$354,289
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Дом 6 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 6 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 449 м²
www.biliskov.com  ID: 14175 Горне Врапче, Хорватница Отдельно стоящий дом на две квартиры,…
$288,368
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
SALE, FLAT, Center, Vinogradska cesta, 4-bedroom, excellent, total area 218m2, net area 154m…
$663,185
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Квартира 3 комнаты в Lucko, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Lucko, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 3
I28975 Podbrežje X
$236,920
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Дом 7 комнат в Город Загреб, Хорватия
Дом 7 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
I24737 Matka Mandića
$464,993
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Квартира 4 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
www.biliskov.com ID: 14848Загреб, Верхний БуковацПросторная и светлая четырехкомнатная кварт…
$397,947
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
I25596 Katalinić Jeretova
$349,862
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Квартира 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
I26982 Ive Serdara
$287,861
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Вилла 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Вилла 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
www.biliskov.com  ID: 14088 Подслеме, пик Шестинского Пятикомнатная, двухэтажная квартира,…
$696,696
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Вилла 5 комнат в Город Загреб, Хорватия
Вилла 5 комнат
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Загреб, ул. Бабоничева Роскошно меблированная пятикомнатная квартира НКП площадью 258 м2 на…
Цена по запросу
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