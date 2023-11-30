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Realting.com
Хорватия
Жилая
Opcina Okrug
Жильё в Opcina Okrug, Хорватия
квартиры
11
дома
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27 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
3
2
97 м²
€950,000
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Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
5
5
349 м²
€2,65 млн
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Вилла 4 спальни
Okrug Gornji, Хорватия
4
5
326 м²
€1,70 млн
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Вилла 5 спален
Okrug Gornji, Хорватия
5
7
325 м²
€1,70 млн
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Квартира 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
3
1
80 м²
Čiovo Island, Okrug Gornji, furnished and equipped apartment of 80.37 m2 on the first floor …
€265,000
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Квартира 2 комнаты с террасой, с bus
Okrug Gornji, Хорватия
2
1
80 м²
2/2
Квартира с видом на море, S5, 70 м2, терраса 20 м2, Округ Горни, Чиово В совершенно спокойно…
€368,000
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Квартира 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
3
1
60 м²
Остров Чиово, округ Горни, меблированная квартира площадью 65,31 м2 на первом этаже дома. К…
€209,000
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Дом 3 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
3
4
233 м²
Чиово, Слатине, отдельная вилла в новом здании, площадь ок. 233 м2 на двух этажах на участке…
€795,000
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Вилла 5 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
5
5
352 м²
Чиово, Округ Дони, роскошная вилла с видом на море Красивая роскошная вилла на южной сторон…
€1,60 млн
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Дом 8 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
8
6
460 м²
Трогир, Чиово - Округ Доньи. Роскошная современная вилла расположена на участке 379 м2, всег…
€2,00 млн
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Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus
Okrug Gornji, Хорватия
1
60 м²
Квартира с видом на море, S1, 55м2, лоджия 10м2, Округ Горни, Чиово В совершенно спокойной о…
€198,000
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Квартира 1 ванная с Ownership document, с bus
Okrug Gornji, Хорватия
1
60 м²
Квартира с видом на море, S2, 55м2, лоджия 10м2, Округ Горни, Чиово В совершенно спокойной о…
€198,000
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Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
2
1
55 м²
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 20м2 на высоком чердаке дома. Квартира полност…
€215,000
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Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
2
1
55 м²
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 10м2 на первом этаже дома. Квартира полностью …
€215,000
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Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
2
1
55 м²
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 10м2 на первом этаже дома. Квартира полностью …
€198,000
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Квартира 2 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
2
1
55 м²
Чиово, Округ Горни, квартира 55м2 с террасой 10м2 на первом этаже дома. Квартира полностью …
€198,000
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Дом 11 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
11
327 м²
Трогир, Чиово-Округ Доньи, жилой дом на 7 квартир Площадь дома: 327м2 Площадь участка: 678…
€1,50 млн
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Okrug Gornji, Хорватия
4
2
160 м²
Продается роскошный пентхаус, расположенный в строящемся доме на южной стороне острова Чиово…
€600,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 9 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
9
4
480 м²
Чиово, Округ Горни, жилое и коммерческое здание, 1-Й РЯД ОТ МОРЯ, площадь ок. 480 м2 на трех…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат
Okrug Gornji, Хорватия
6
6
210 м²
Чиово, Округ Доньи, отдельная строящаяся вилла площадью 209,7 м2, на трех этажах, на участке…
€1,55 млн
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Квартира 4 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
4
2
92 м²
Trogir, Čiovo, apartment of 92,47 m2, on the third floor of a newly built building with an e…
€520,000
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Дом 4 комнаты
Okrug Gornji, Хорватия
4
120 м²
Округ Горни, строящееся здание, 120 м2, на двух этажах, на участке 470 м2. Строящееся здани…
€295,000
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Дом 9 комнат с Spalni
Okrug Gornji, Хорватия
9
270 м²
Округ Горни, южная сторона, жилой дом 270м2 и вилла с бассейном 90м2, на участке 833м2, с до…
€900,000
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Вилла 7 спален с Spalni
Okrug Gornji, Хорватия
7
7
300 м²
Расположение: Чиово, Сплит. Внутреннее пространство: 300м2 Размер участка: 1000м2 Спал…
€1,85 млн
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Вилла 6 спален с Spalni
Okrug Gornji, Хорватия
6
6
300 м²
€2,10 млн
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Вилла 5 спален с Spalni, у моря
Okrug Gornji, Хорватия
5
5
500 м²
Золотая долина Дубровника, Konavle - небольшой регион с характерной природой, скалистым побе…
€4,50 млн
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Вилла 3 комнаты с Spalni
Okrug Gornji, Хорватия
3
2
200 м²
Округ, Округ Горни, отдельно стоящая вилла ок. 200 м2 на 3 этажах, на участке 466 м2. …
€950,000
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Параметры недвижимости в Opcina Okrug, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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