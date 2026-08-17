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Жилье в Сени, Хорватия

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дома
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9 объектов найдено
Дом 3 спальни в Jablanac, Хорватия
Дом 3 спальни
Jablanac, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Расположение: Jablanac Построено: 2018 Море: 1,7 км Центр города: 2,2 км Внутреннее прос…
$1,38 млн
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Квартира 2 спальни в Сень, Хорватия
Квартира 2 спальни
Сень, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
ID CODE: 136-115
$271,536
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Квартира 1 спальня в Сень, Хорватия
Квартира 1 спальня
Сень, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
ID CODE: 136-123
$231,612
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
DD CO DEDD CO DE
Дом 18 комнат в Prizna, Хорватия
Дом 18 комнат
Prizna, Хорватия
Число комнат 18
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Жилой дом, прямой доступ к пляжу, гараж, 632 м2, Призна, В Призне, в 15 км от Карлобага, ест…
$1,11 млн
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Дом 9 комнат в Sveti Juraj, Хорватия
Дом 9 комнат
Sveti Juraj, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
House with 4 apartments, sea view, 1st row to the sea, beach, 216 m2, Senj Not far from Senj…
$798,958
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Дом 3 комнаты в Jablanac, Хорватия
Дом 3 комнаты
Jablanac, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 232 м²
Впечатляющий и изолированный дом с бассейном Jablanac, 237 м2 Просторный недавно построенный…
$807,461
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TekceTekce
Дом 2 комнаты в Volarice, Хорватия
Дом 2 комнаты
Volarice, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
www.biliskov.com ID: 14923 Спи, Воларис. Два красивых, совершенно новых и оборудованных мо…
$155,719
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Дом 3 комнаты в Prizna, Хорватия
Дом 3 комнаты
Prizna, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 222 м²
Признана, частный дом Продается отдельно стоящий дом в 3 этажа, 222 м2 (площадь каждого эта…
$346,041
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Дом 18 комнат в Сень, Хорватия
Дом 18 комнат
Сень, Хорватия
Число комнат 18
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
Newly built building, 6 apartments, garage, parking, view, Senj, 602.39 A residential buildi…
$829,258
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