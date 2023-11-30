Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Grad Senj

Жильё в Grad Senj, Хорватия

дома
8
8 объектов найдено
Дом 18 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Сень, Хорватия
Дом 18 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Сень, Хорватия
Комнаты 18
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
Newly built building, 6 apartments, garage, parking, view, Senj, 602.39 A residential buildi…
€1,000,000
Оставить заявку
Дом 9 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Sveti Juraj, Хорватия
Дом 9 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Sveti Juraj, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
House with 4 apartments, sea view, 1st row to the sea, beach, 216 m2, Senj Not far from Senj…
€715,000
Оставить заявку
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sveti Juraj, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sveti Juraj, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
SENJ, SVETI JURAJ - Apartment house with sea view A spacious apartment house is for sale in …
€1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 18 спален в Prizna, Хорватия
Вилла 18 спален
Prizna, Хорватия
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 450 м²
€850,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Prizna, Хорватия
Дом 3 комнаты
Prizna, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 222 м²
Признана, частный дом Продается отдельно стоящий дом в 3 этажа, 222 м2 (площадь каждого эта…
€350,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение в Matesici, Хорватия
Дом 4 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document, с хранение
Matesici, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Дом 150м2 на большом участке 1000м2, Криви Пут возле Сень Дом с полезной площадью около 150 …
€280,000
Оставить заявку
Дом 1 комната в Сень, Хорватия
Дом 1 комната
Сень, Хорватия
Комнаты 1
Площадь 656 м²
Сень, центр, коммерческое здание с планировкой 656 м2Он находится в зоне М2, поэтому есть во…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Stinica, Хорватия
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Stinica, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 232 м²
Впечатляющий и изолированный дом с бассейном Jablanac, 237 м2 Просторный недавно построенный…
€730,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Grad Senj, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти