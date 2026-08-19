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Жилье в Водице, Хорватия

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48 объектов найдено
Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Роскошная вилла новой постройки в Водице недалеко от Шибеника, расположенная на 1-й линии мо…
$3,60 млн
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Квартира 3 спальни в Srima, Хорватия
Квартира 3 спальни
Srima, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 236 м²
Описание объекта: Мы предлагаем новые роскошные апартаменты в исключительном месте, всего в …
$776,376
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Srima, Хорватия
Вилла
Srima, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Цена упала с 999 999 евро до 950 000 евро! Откройте для себя эту очаровательную виллу, изыск…
$1,09 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Роскошная отдельная городская вилла всего в 400 метрах от моря и пляжа, в самом сердце Водиц…
$857,738
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Строящаяся роскошная двухквартирная вилла с панорамным видом на море и острова в популярном …
$761,492
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Вилла в Srima, Хорватия
Вилла
Srima, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Описание объекта: В популярном приморском районе Шрима строится современный двухквартирный д…
$558,306
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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TekceTekce
Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 391 м²
Красивая современная вилла на начальном этапе строительства, расположенная в тихом месте в 7…
$1,57 млн
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Красивая вилла в районе Водице с прекрасным видом на море! Эта потрясающая вилла, расположен…
$1,60 млн
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Роскошная вилла в Водице всего в 700 метрах от моря с потрясающим видом на море в составе но…
$1,57 млн
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Архитектурный шедевр всего в 500 метрах от моря в суперпопулярных Водице недалеко от Шибеник…
$1,09 млн
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Экстравагантная вилла на продажу в Водице всего в 900 метрах от моря и центра города!Водице …
$1,10 млн
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Вилла в Водице, Хорватия
Вилла
Водице, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Просторная вилла для большой семьи или туристическая недвижимость на продажу в Водице с вели…
$1,15 млн
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Квартира 3 спальни в Srima, Хорватия
Квартира 3 спальни
Srima, Хорватия
Количество спален 3
Площадь 264 м²
Описание объекта: Во втором ряду от моря, прямо рядом с прекрасным галечным пляжем, мы предл…
$857,955
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Дом 4 комнаты в Водице, Хорватия
Дом 4 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
Exclusive Villa with Modern Amenities and Views of the Adriatic, Vodice A modern villa perch…
$1,38 млн
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Квартира 2 комнаты в Srima, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Srima, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Apartment in Srima with Terrace, 43.98 m2 Located in Srima, a neighborhood near …
$155,002
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Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
$751,187
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Дом 4 комнаты в Водице, Хорватия
Дом 4 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Luxurious Villa with Pool and Sea View, Vodice This modern villa is situated on a hill with …
$1,49 млн
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Дом 4 комнаты в Водице, Хорватия
Дом 4 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 243 м²
Количество этажей 1
Exclusive villa with pool and sea view, Vodice In the peaceful surroundings of Vodice, there…
$1,27 млн
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Квартира в Водице, Хорватия
Квартира
Водице, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/3
FOR SALE, APARTMENT, VODICE, 30 m2 An apartment is for sale in the historic old town of Vodi…
$114,037
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Квартира 2 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/2
Two-bedroom apartment in Vodice with sea view, new building, 81.11 m2 A two-room apartment i…
$365,361
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Дом 4 комнаты в Водице, Хорватия
Дом 4 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
www.biliskov.com ID: 14728ВодицеНедавно построенный, современный смежный дом, состоящий из д…
$692,082
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Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
$590,117
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Дом 3 комнаты в Srima, Хорватия
Дом 3 комнаты
Srima, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$531,434
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Дом 3 комнаты в Srima, Хорватия
Дом 3 комнаты
Srima, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$542,505
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Дом в Водице, Хорватия
Дом
Водице, Хорватия
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
House for adaptation, 83.45 m2, Vodice The house with a gross area of ​​83.45 m2 on a buildi…
$190,430
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Квартира 2 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 2 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
$452,200
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Квартира 3 спальни в Водице, Хорватия
Квартира 3 спальни
Водице, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
$1,21 млн
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Дом 6 комнат в Водице, Хорватия
Дом 6 комнат
Водице, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Водице Красивый отдельно стоящий дом площадью 370 м2 (нетто) на трех этажах, построенный в …
$634,409
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Квартира 3 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
Three-room apartment in Vodice with sea view, new construction, 138.83 m2 A spacious three-r…
$531,434
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Квартира 2 комнаты в Водице, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Водице, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Luxury apartment in a new building, Vodice, 85.52 m2 The apartment in Vodice is located on t…
$276,788
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