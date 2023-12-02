Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Самобор

Жильё в Самобор, Хорватия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document в Самобор, Хорватия
Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Самобор, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
I24282 Pekrižje Plešivičko
€55,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Самобор, Хорватия
Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Самобор, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
I26397 Норшич село
€250,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти