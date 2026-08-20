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Жилье в Самоборе, Хорватия

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квартиры
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дома
18
22 объекта найдено
Вилла в Самобор, Хорватия
Вилла
Самобор, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Роскошная современная новая вилла на продажу в Самоборе, в районе Доньи Гизник. Этот эксклюз…
$1,02 млн
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Дом 3 комнаты в Mala Rakovica, Хорватия
Дом 3 комнаты
Mala Rakovica, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 1
I23102
$940,195
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Квартира в Bregana, Хорватия
Квартира
Bregana, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
I28901 Milana Langa
$99,644
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 4 комнаты в Hrastina Samoborska, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Hrastina Samoborska, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
I23962 Франьина Улица
$226,753
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Дом 2 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 2 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
I28850 Voćnjaci
$108,501
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Дом 7 комнат в Mala Rakovica, Хорватия
Дом 7 комнат
Mala Rakovica, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
I24084 За Гай
$553,056
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Hrastina Samoborska, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Hrastina Samoborska, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
I23961 Франьина Улица
$226,753
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Дом 3 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 3 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
I28580 Gaj
$498,219
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Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
www.biliskov.com  ID: 13743 Самобор, центр Современный отдельно стоящий дом жилой площадью…
$495,992
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Дом 7 комнат в Domaslovec, Хорватия
Дом 7 комнат
Domaslovec, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
I24650 Skendrovićev put
$509,180
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Дом 5 комнат в Самобор, Хорватия
Дом 5 комнат
Самобор, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 694 м²
I24634 Gornji Kraj
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Norsic Selo, Хорватия
Дом 2 комнаты
Norsic Selo, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
I2697 Печать Норшича
$232,502
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Дом 9 комнат в Molvice, Хорватия
Дом 9 комнат
Molvice, Хорватия
Число комнат 9
Площадь 406 м²
I10402 Vinogradi
$653,221
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Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
I28251 Milana Zjalića
$663,186
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Квартира 3 комнаты в Самобор, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
I24669 Ulica Zlatka Price
$253,020
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Дом 7 комнат в Самобор, Хорватия
Дом 7 комнат
Самобор, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
I27995 Tatjane Marinić
$321,075
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Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
I28922 Pušine
$376,432
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Дом 4 комнаты в Самобор, Хорватия
Дом 4 комнаты
Самобор, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
I26965 Klaićev odvojak
$249,110
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Вилла 10 комнат в Самобор, Хорватия
Вилла 10 комнат
Самобор, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 900 м²
Самобор Красивый особняк общей площадью 570 м2 с подсобным помещением 463 м2 на участке 7,3…
$1,14 млн
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Дом 7 комнат в Самобор, Хорватия
Дом 7 комнат
Самобор, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 458 м²
I13023 Stražnička
$869,116
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Дом 3 комнаты в Prekrizje Plesivicko, Хорватия
Дом 3 комнаты
Prekrizje Plesivicko, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
I24282 Prekrižje Plešivičko
$60,892
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Дом 3 комнаты в Podvrh, Хорватия
Дом 3 комнаты
Podvrh, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
I28524 Uska ulica
$155,002
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