ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Хорватия
Жилая
Город Умаг
Жильё в Город Умаг, Хорватия
Умаг
35
Очистить
57 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Crveni Vrh, Хорватия
300 м²
Beautiful villas for sale from 250 to 450 sqm. Villas are located within the Petram Resort …
€2,00 млн
в месяц
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Crveni Vrh, Хорватия
2
1
90 м²
3
Beautiful 2-bedroom apartments for sale from 80 to 100 sqm. Apartments are located within…
€800,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Monterol, Хорватия
1
1
60 м²
UMAG - OPPORTUNITY! Apartment on the ground floor with a garage 300 m from the sea! For sa…
€205,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Умаг, Хорватия
3
1
94 м²
2
ISTRIA, UMAG - Attractive two-storey 3 bedroom apartment, 94 m2 Umag is a city on the west c…
€257,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Умаг, Хорватия
4
2
171 м²
1
ISTRIA, UMAG - A luxurious, spacious apartment near the center of Umag Umag is a city on t…
€349,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Умаг, Хорватия
3
1
130 м²
UMAG, SURROUNDINGS - Charming house near the sea, OPPORTUNITY! Located in a picturesque fish…
€439,900
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
1
1
58 м²
UMAG - 2S+DB first row to the sea, a rarity on the market! For sale is a one-room apartmen…
€270,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Умаг, Хорватия
4
3
168 м²
2
ISTRIA, UMAG - Villa with pool Umag is a town on the west coast of Istria with a Mediterra…
€415,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Умаг, Хорватия
6
6
400 м²
ISTRIA, UMAG - Two luxurious twin villas near the sea - OPPORTUNITY! In a beautiful location…
€1,55 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Умаг, Хорватия
2
1
75 м²
UMAG - NEW - 2BR+DB, equip and move in! For sale is a beautiful apartment in Umag, located o…
€264,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Умаг, Хорватия
2
1
74 м²
ID CODE: 22527
€240,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Lovrecica, Хорватия
4
4
278 м²
UMAG, LOVREČICA - Designer villa in a quiet location For sale is a beautiful modern villa …
€1,35 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Savudrija, Хорватия
4
4
194 м²
ISTRIA, SAVUDRIJA - Urban villa with pool and sea view We proudly present this modern holi…
€880,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка
Monterol, Хорватия
3
2
122 м²
ISTRIA, UMAG - Urban villa in a complex in a great location! Umag is a city on the west co…
€390,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 8 спален
Monterol, Хорватия
8
6
285 м²
€1,99 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Умаг, Хорватия
2
1
70 м²
1/3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€248,402
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Умаг, Хорватия
3
2
12 704 м²
3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€358,135
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
3
1
163 м²
3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€357,273
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
3
2
201 м²
3/3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€628,247
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 11 комнат
Murine, Хорватия
11
9
820 м²
Умаг, вилла с потенциалом! Вилла состоит из 2 зданий, общей площадью 820 м2, на участке зем…
€2,20 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Savudrija, Хорватия
5
3
2
Продается роскошная вилла, находящаяся в самом сердце элитного курорта в Северной Истрии. Ви…
€10,00 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
7
6
2
Продается прекрасная вилла, расположенная на эксклюзивной локации резиденциальной зоны Умага…
€2,00 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 1 спальня
Savudrija, Хорватия
1
1
36 м²
Элитная недвижимость Farkaš продает квартиры в завершение, расположенные в 500 м от моря и п…
€205,182
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с интернетом
Monterol, Хорватия
1
1
47 м²
Мы продаем квартиру на 1-м этаже здания, в котором всего 5 квартир. Расположение самого здан…
€227,538
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Crveni Vrh, Хорватия
2
2
152 м²
Продается уникальная квартира, полностью оборудованная в здании с апартаментами 8 и общим ба…
€350,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
3
4
260 м²
We proudly present a brand new 5 star villa for sale on the beach in Umag. The villa …
€1,25 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 8 спален с Spalni
Monterol, Хорватия
8
7
400 м²
Расположение: UmagSea: 30mCity center: 50m Внутреннее пространство: 400м2 Размер участка:…
€2,00 млн
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
2
2
67 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
€184,000
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
2
2
79 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
€233,803
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
2
2
79 м²
Квартира на двух этажах с боковым видом на море. Он состоит из кухни 2-го этажа с гостиной, …
€232,037
в месяц
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
Типы недвижимости в Город Умаг
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Город Умаг, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL