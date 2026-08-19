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Жилье в Паге, Хорватия

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22 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Simuni, Хорватия
Квартира 2 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
$419,726
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Вилла в Паг, Хорватия
Вилла
Паг, Хорватия
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Представляем вашему вниманию тщательно продуманную современную виллу на острове Паг, сочетаю…
$281,877
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Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Остров Паг, новое здание, роскошная двухкомнатная квартира площадью 46,64 м2, на первом этаж…
$409,482
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 3 комнаты в Паг, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
www.biliskov.com ID: 14989Паг, Бошана Роскошная трехкомнатная квартира в новостройке, общей…
$461,388
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Дом 3 комнаты в Паг, Хорватия
Дом 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
House with a fairytale view in a unique location, first row to the sea, Bošana, Pag Island T…
$476,076
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Вилла 3 комнаты в Паг, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
www.biliskov.com ID 14991Паг, БошанаРоскошный трёхкомнатный пентхаус в новостройке общей пло…
$461,388
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Паг, Хорватия
Дом 4 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Luxury villa with infinity pool, sea view, 178.91 m2, Pag Luxury villa for sale with infinit…
$1,52 млн
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Квартира 2 комнаты в Simuni, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Simuni, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Остров Паг, новостройка, роскошная двухкомнатная квартира 94,4 м2, на втором и третьем этаже…
$634,409
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Дом 7 комнат в Simuni, Хорватия
Дом 7 комнат
Simuni, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 347 м²
Количество этажей 3
House with 4 apartments in the first row to the sea, Šimuni (Pag) On the southwest side of t…
$730,721
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Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Остров Паг, новое здание, роскошная двухкомнатная квартира площадью 46,64 м2, на первом этаж…
$247,996
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Дом 4 комнаты в Vlasici, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vlasici, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
On the southern side of the island of Pag, in the village of Vlašići, there is a family hous…
$221,431
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Вилла 3 комнаты в Паг, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
www.biliskov.com ID 14992Паг, БошанаРоскошный трёхкомнатный пентхаус в новостройке общей пло…
$461,388
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Дом 14 комнат в Паг, Хорватия
Дом 14 комнат
Паг, Хорватия
Число комнат 14
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
HOUSE FOR SALE, PAG, Exceptional investment near the town of Pag, 8 apartments, 420 m2 of re…
$1,05 млн
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Квартира 2 спальни в Simuni, Хорватия
Квартира 2 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$396,250
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Квартира 2 спальни в Simuni, Хорватия
Квартира 2 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
$424,554
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Квартира 3 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Остров Паг, новое здание, роскошная двухкомнатная квартира площадью 46,64 м2, на первом этаж…
$472,923
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Квартира 2 спальни в Simuni, Хорватия
Квартира 2 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
$407,572
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Дом 3 комнаты в Паг, Хорватия
Дом 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
www.biliskov.com  ID: 13890 Паг Две великолепные недавно отремонтированные меблированные к…
$288,368
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Вилла 3 комнаты в Паг, Хорватия
Вилла 3 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
www.biliskov.com ID 14990 Паг, Бошана Роскошная трехкомнатная квартира в новостройке, обще…
$461,388
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Квартира 2 комнаты в Паг, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Паг, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
Квартира на набережной, первый ряд, остров Паг, 49,49 м2 В традиционном здании прямо на набе…
$184,895
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Квартира 2 спальни в Simuni, Хорватия
Квартира 2 спальни
Simuni, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$401,911
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Дом 10 комнат в Паг, Хорватия
Дом 10 комнат
Паг, Хорватия
Число комнат 10
Площадь 363 м²
Количество этажей 3
INVESTMENT, apartment building, view, parking, tavern, Pag, 363 m2, An apartment building fo…
$797,151
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