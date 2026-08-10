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Жилье в Старях-Граде, Хорватия

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дома
5
5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Dol, Хорватия
Дом 3 комнаты
Dol, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
HVAR, Dol, House for saleOld family house in Dol, 3 km from the Old Town. Spacious outdoor s…
$166,073
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Дом 3 комнаты в Стари-Град, Хорватия
Дом 3 комнаты
Стари-Град, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Хвар, Стари Град, таунхаус ок. 177 м2, на трех этажах (цокольный, первый, второй этажи). П…
$575,582
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Дом 13 комнат в Vrbanj, Хорватия
Дом 13 комнат
Vrbanj, Хорватия
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Хвар, дом Мудри Долак в 80 м от моряОтдельно стоящий дом, состоящий из четырех этажей (цокол…
$576,735
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Dol, Хорватия
Дом 4 комнаты
Dol, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Дол, Хвар, отдельно стоящий каменный дом с 5 небольшими постройками, на участке площадью 884…
$386,413
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Дом 2 комнаты в Стари-Град, Хорватия
Дом 2 комнаты
Стари-Град, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Stari Grad, одноэтажный дом с площадью плана этажа 51 м2 плюс крытая терраса 33 м2, построен…
$346,040
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