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24 объекта найдено
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Вилла 6 спален
Kotor, Хорватия
6
4
540 м²
€3,75 млн
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Selce, Хорватия
3
2
102 м²
1
NOVI VINODOLSKI - a beautiful apartment in a great location We can boast that we are media…
€239,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером
Selce, Хорватия
6
7
350 м²
2
Beautiful indigenous stone villa in Bribir consists of ground floor, the first floor and a s…
€750,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Selce, Хорватия
5
3
250 м²
3
NOVI VINODOLSKI - House near the center and the sea We offer a family house consisting of …
€550,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
3
3
100 м²
CRIKVENICA - luxurious, two-story apartment 3 bedrooms + living room in a residential villa …
€680,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grizane-Belgrad, Хорватия
3
3
380 м²
CRIKVENICA (surroundings) - Perfect villa with a sea view! We are selling the most interes…
€1,50 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 ванных с мебелью, с видом на море, с гаражом
Dramalj, Хорватия
4
550 м²
CRIKVENICA, DRAMALJ - House on 4 floors with sea view We offer a detached house in an idea…
€1,56 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Dramalj, Хорватия
2
2
73 м²
CRIKVENICA - Comfortable apartment with a nice garden in a good location. The apartment cons…
€450,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Цриквеница, Хорватия
2
1
58 м²
CRIKVENICA - Apartment 2 bedrooms + bedroom We offer an apartment in Crikvenica in a nice …
€285,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
3
4
500 м²
2
CRIKVENICA - EXCLUSIVE FAMILY VILLA WITH BEAUTIFUL PANORAMIC SEA VIEWS The town of Crikven…
€790,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
4
4
260 м²
We offer a beautiful modern villa in a great location above the town of Crikvenica. The vill…
€1,45 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
610 м²
4
CRIKVENICA - House with several apartments and sea view The town of Crikvenica is, in fact…
€1,04 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
4
4
480 м²
CRIKVENICA - Exclusive villa with panoramic sea views Exclusive villa with panoramic sea v…
€2,98 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grizane-Belgrad, Хорватия
5
5
450 м²
GRIŽANE-BELGRADE - Autochthonous villa with a unique view We are selling a beautiful autoc…
€1,56 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grizane-Belgrad, Хорватия
3
3
160 м²
The town of Crikvenica is, in fact, a sea riviera. Four small towns in one! The town consist…
€630,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
4
2
150 м²
CRIKVENICA - Exclusive semi-detached villa 100 meters from the sea! We are selling a beautif…
€750,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
9
6
370 м²
CRIKVENICA, DRAMALJ - Villa with an impressive sea view! We are mediating the sale of a be…
€2,10 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
3
3
200 м²
CRIKVENICA - Villa with a panoramic view of the sea We are selling a modern villa above Cr…
€1,25 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
4
4
300 м²
CRIKVENICA - Exclusive modern villa with pool We offer a beautiful modern villa in a great …
€1,20 млн
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
6
6
300 м²
CRIKVENICA, SELCE - Villa 150 meters from the sea! We mediate in the sale of a beautiful v…
€1,20 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kotor, Хорватия
10
10
585 м²
CRIKVENICA - Impressive villa with sea view! We mediate in the sale of one of the best vil…
€2,25 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Вилла 4 спальни
Dramalj, Хорватия
4
4
140 м²
Этот очаровательный город Цриквеница расположен в округе Приморье-Горски Котар, на вершине А…
€935,000
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Вилла 9 спален
Kotor, Хорватия
9
4
181 м²
€715,000
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Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document, с Expansion possibility
Dramalj, Хорватия
3
130 м²
2
Новое строительство в Драмале ( Качжак ), 2-й ряд к морю, большая терраса и сад Проект Kačja…
€701,406
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