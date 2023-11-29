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Realting.com
Хорватия
Жилая
City of Velika Gorica
Жильё в City of Velika Gorica, Хорватия
Велика-Горица
22
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23 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3
1
75 м²
www.biliskov.com ID: 13735 Велика Горица Красивая и роскошная трехкомнатная квартира площ…
€225,750
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Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3
1
75 м²
www.biliskov.com ID: 13736 Велика Горица Красивая и роскошная трехкомнатная квартира НКП …
€225,750
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Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
4
2
158 м²
www.biliskov.com ID: 13737 Велика Горица Красивый и роскошный четырехкомнатный пентхаус Н…
€630,440
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
3
1
72 м²
2/2
I26716 Николь Тесле
€176,400
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
3
1
66 м²
2/2
I26720 Николь Тесле
€160,744
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
3
1
71 м²
1/2
I26717 Николь Тесле
€174,440
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Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
4
2
138 м²
www.biliskov.com ID: 13680 Велика Горица, Красивая четырехкомнатная квартира НКП 138,4 м2…
€332,000
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Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5
2
152 м²
www.biliskov.com ID: 13658 Велика Горица, Куриловец-нови Современный двухквартирный дом (…
€240,000
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Дом 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5
2
152 м²
www.biliskov.com ID: 13659 Велика Горица, Куриловец-нови Современный двухквартирный дом (…
€230,000
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Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3
1
72 м²
www.biliskov.com ID: 13622 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,99 м…
€176,375
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Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3
1
72 м²
www.biliskov.com ID: 13664 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,99 м…
€176,375
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Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3
70 м²
www.biliskov.com ID: 13661 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира 70, 21 м2 на пер…
€172,000
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Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3
1
71 м²
www.biliskov.com ID: 13365 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,20 м…
€174,440
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Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3
1
68 м²
www.biliskov.com ID: 13666 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира 67,65 м2 на 1 эт…
€165,742
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Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3
1
71 м²
www.biliskov.com ID: 13667 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 71,34 м…
€174,783
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Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3
1
66 м²
www.biliskov.com ID: 13668 Велика Горица Красивая трехкомнатная квартира площадью 65,61 м…
€160,744
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Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Jagodno, Хорватия
9
178 м²
2
I26572 Матие Гупка
€249,000
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Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
3
108 м²
1/2
I26106 Загребачка
€230,000
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Дом 12 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
12
527 м²
3
I25709 Velika Gorica-Centar
€1
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Квартира 4 комнаты с балконом, с лифтом, с bus
Велика-Горица, Хорватия
4
104 м²
4/5
I25697 Андрие Качича Миошича
€285,000
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Квартира 5 комнат с балконом, с лифтом, с bus
Велика-Горица, Хорватия
5
105 м²
2/5
I25696 Андрие Качича Миошича
€285,000
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Квартира 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
2
1
60 м²
Велика Горица, улица Славка Колара Двухкомнатная квартира 59,60м2 на 4 этаже в доме 1989 го…
€120,000
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Дом 7 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Велика-Горица, Хорватия
7
192 м²
4
I24984 Ивана Лацковича
€252,000
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