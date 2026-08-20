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Жилье в Велике-Горице, Хорватия

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квартиры
13
дома
13
26 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
I28066 Antuna Gustava Matoša
$143,820
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Дом 4 комнаты в Novo Cice, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novo Cice, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
I28250 Ščitarjevska
$151,059
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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Дом 6 комнат в Gudci, Хорватия
Дом 6 комнат
Gudci, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
I26675 Gudci
$204,823
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Квартира 6 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
www.biliskov.com  ID: 13900 Велика Горица, Центр Роскошный шестикомнатный пентхаус НКП 187…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
I26719 Nikole Tesle
$192,589
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Дом 4 комнаты в Velika Mlaka, Хорватия
Дом 4 комнаты
Velika Mlaka, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
I27987 Nikole Kramarića
$398,575
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
I28265 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
I28266 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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Дом 5 комнат в Donje Podotocje, Хорватия
Дом 5 комнат
Donje Podotocje, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 306 м²
Количество этажей 2
I27232 Perenčinci
$552,470
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/2
I26716 Nikole Tesle
$195,302
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Квартира 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 105 м²
Этаж 2/5
I25696 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Дом 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Дом 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 3
I27093 Malogorička
$440,647
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Дом 3 комнаты в Gudci, Хорватия
Дом 3 комнаты
Gudci, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
www.biliskov.com ID 14869Велика ГорицаПродается качественный одноэтажный дом с чистой площад…
$276,833
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Дом 6 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 6 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 450 м²
I21226 Улица Мартина пл. Tercela
$500,803
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Дом 3 комнаты в Gudci, Хорватия
Дом 3 комнаты
Gudci, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
www.biliskov.com ID 14867Велика ГорицаЭтот качественный одноэтажный дом площадью 103 м² расп…
$288,368
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Дом 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Дом 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
www.biliskov.com ID: 15306 Велика Горица Продаётся трёхэтажный таунхаус площадью 112 м²,…
$288,738
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 4/5
I25697 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
I26717 Nikole Tesle
$193,132
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Дом 12 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Дом 12 комнат
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 12
Площадь 527 м²
Количество этажей 3
I25709 Velika Gorica-Centar
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Novo Cice, Хорватия
Дом 4 комнаты
Novo Cice, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
I28171 Velikogorička
$276,788
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195,302
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Дом 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Дом 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 135 м²
www.biliskov.com  ID: 13880 Велика Горица, центр Современный двухквартирный дом площадью 1…
$328,739
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Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
I28264 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$313,202
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Дом в Jagodno, Хорватия
Дом
Jagodno, Хорватия
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Jagodno, Vellika Gorica-surroundings, Beautiful property with a water source and a pond on 1…
$664,292
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Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 2/2
I28267 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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