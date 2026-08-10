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Жилье в Запрешиче, Хорватия

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дома
5
9 объектов найдено
Дом в Запрешич, Хорватия
Дом
Запрешич, Хорватия
Площадь 456 м²
I25204 _
$653,405
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Квартира 2 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Запрешич, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
I29027 Новая улица
$178,473
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Квартира 4 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
I25545 Kalamirova
$299,596
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LDV InvestLDV Invest
Дом 4 комнаты в Запрешич, Хорватия
Дом 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
I28152 Bistranska ulica
$298,931
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Квартира 4 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Запрешич, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 177 м²
Этаж 3/3
I27137 Ulica Stanka Vraza
$293,634
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Дом 5 комнат в Запрешич, Хорватия
Дом 5 комнат
Запрешич, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
I23599 Павла Лончара
$431,383
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Квартира 3 комнаты в Запрешич, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Запрешич, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/7
I27391 Drage Švajcara
$186,002
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Дом 6 комнат в Jablanovec, Хорватия
Дом 6 комнат
Jablanovec, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 245 м²
Количество этажей 3
I29258 Marinka Bašića
$243,574
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Дом 5 комнат в Запрешич, Хорватия
Дом 5 комнат
Запрешич, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 337 м²
I20733 Obrubići
$398,200
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