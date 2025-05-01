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Жильё в Задаре, Хорватия

квартиры
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дома
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58 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 1
Zadar, Brodarica, 2BDR exclusive apartment, top position, sea view, parking, elevator, deliv…
$430,692
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Дом 5 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 5 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Расположенный в живописном Задарском регионе, этот эксклюзивный дом на набережной предлагает…
$1,19 млн
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 3
Apartment in an exceptional location, tourist potential, Zadar A two-room apartment with a n…
$195,966
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Вилла 7 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Вилла 7 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
www.biliskov.com  ID: 13469 Задар, Дикло Отдельная вилла площадью 600м2, построенная в 200…
$1,42 млн
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 3/4
FOR SALE, APARTMENT, ZADAR, CLOSE TO THE CENTER – MARASKA PARK, MIROSLAVA KRLEŽE, 3 bedrooms…
$354,289
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/2
New Construction – Two-Bedroom Apartment with Rooftop Terrace, 96 m², Plovanija, Zadar In th…
$364,254
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/3
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Утилиты: Водоснабжение, Электричество, Гидротехнические сооруже…
$256,859
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Four-bedroom family apartment with a garden, 90 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of …
$269,038
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
New Construction, 1-Bedroom Apartment with Garden, 56 m², Ground Floor, Melada Vidikovac, Za…
$217,002
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Вилла для отдыха с бассейном в Дебеляке, недалеко от Сукошана и Задара, ок. 3 км от моря. Пр…
$587,100
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 10 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 10 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 540 м²
Расположение: Zadar Построено: 2005 Центр Задара: 1 км Море: 50 м Внутреннее пространств…
$2,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 3/3
Luxurious apartment in the center of the peninsula, 96 m2, Zadar A three-bedroom apartment i…
$596,756
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Дом 1 комната в Grad Zadar, Хорватия
Дом 1 комната
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Дом и оливковая роща в Повля - площадь дома около 104м2 - цокольный этаж около 45м2 - 1-й эт…
$626,047
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Дом 6 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Дом 6 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Exclusive and detached villa in Zadar In an intimate and elevated location on the city’s edg…
$2,88 млн
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Дом 11 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 11 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 750 м²
Отель I Ресторан Расположение: Zadar Построено: 1993 Центр города: 2,7 км Море: 1,5 км Расст…
$3,75 млн
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Дом 8 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 8 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Если вы находитесь в поиске удивительных видов на закат и дегустации местной кухни в окружен…
$2,27 млн
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Apartment/Business space, 35 m2, Bili brig, Zadar On the ground floor of the building there …
$105,180
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Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/3
Четырехкомнатные семейные апартаменты, 2643 евро/м², 1 этаж, 87 м², Bili brig, Задар Располо…
$254,645
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1
Zadar, Brodarica, 2BDR exclusive apartment, top position, sea view, parking, elevator, deliv…
$255,173
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 3/3
Duplex Apartment with Roof Terrace 180 m², Peninsula, Zadar This beautifully designed duplex…
$829,258
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/5
Spacious and Fully Renovated Two-Bedroom Apartment of 90 m² in Zadar! This unfurnished apart…
$298,931
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Вилла в Grad Zadar, Хорватия
Вилла
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Роскошная вилла в Дикло, Задар, с прекрасным видом на море, ок. 500-600 метров от моря, на в…
$3,19 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 1
Zadar, Brodarica, 2BDR exclusive apartment, top position, near sea, parking, elevator, deliv…
$360,100
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Дом 6 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 6 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Если Задар - ваш следующий пункт назначения, то у нас есть идеальный дом для вас! Позвольте …
$1,31 млн
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Дом 2 спальни в Grad Zadar, Хорватия
Дом 2 спальни
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Английский язык - это увлекательная и уникальная форма общения, которая имеет богатую истори…
$647,084
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Квартира в Grad Zadar, Хорватия
Квартира
Grad Zadar, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/2
New Construction, 1-Bedroom Apartment with Rooftop Terrace 64 m², Second Floor, Melada Vidik…
$249,110
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Квартира 2 комнаты в Grad Zadar, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Two-room apartment, newly built, 100 m2, Bili brig, Zadar On the first floor of the building…
$398,575
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Дом 5 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 5 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Посмотрите на это увлекательное современное архитектурное сооружение, расположенное в Задаре…
$1,42 млн
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Дом 5 спален в Grad Zadar, Хорватия
Дом 5 спален
Grad Zadar, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Расположение: Zadar Построено: 2019 Центр города: 4,8 км Море: 0,55 км Расстояние до аэропор…
$3,18 млн
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Вилла 16 комнат в Grad Zadar, Хорватия
Вилла 16 комнат
Grad Zadar, Хорватия
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла на самом берегу адриатического моря. Вилла имеет красивый и просторный двор …
$2,02 млн
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Параметры недвижимости в Задаре, Хорватия

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
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