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Жильё в Ровинь, Хорватия

Ровинь
9
9 объектов найдено
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ровинь, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ровинь, Хорватия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
€1,89 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Ровинь, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Ровинь, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
ISTRIA, ROVINJ - House in an attractive location The most attractive picturesque Istrian t…
€1,10 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document в Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document
Ровинь, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, Building B1, квартира E, Ровинь Проект Gripole -…
€297,200
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Вилла 3 спальни в Ровинь, Хорватия
Вилла 3 спальни
Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
€499,000
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Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document в Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document
Ровинь, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Современный новый жилой комплекс в Гриполе, корпус B3, квартира A, Ровинь Проект Gripole - э…
€449,600
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Квартира 4 комнаты с террасой, с Ownership document в Ровинь, Хорватия
Квартира 4 комнаты с террасой, с Ownership document
Ровинь, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B4, apartment B, Rovinj The Gripole proj…
€462,160
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Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document в Ровинь, Хорватия
Квартира 3 комнаты с террасой, с Ownership document
Ровинь, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern new residential complex in Gripole, Building B1, apartment A, Rovinj The Gripole proj…
€449,240
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Дом 11 комнат в Ровинь, Хорватия
Дом 11 комнат
Ровинь, Хорватия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Ровинь Частный дом общей жилой площадью 600 м2 на участке 370 м2 1990 года постройки. и пол…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни с Spalni в Ровинь, Хорватия
Вилла 3 спальни с Spalni
Ровинь, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Расположение: тюк, центр городаСи: 10 км Полы: 3 Внутреннее пространство: 240м2 Спа…
€730,000
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Типы недвижимости в Ровинь

квартиры
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Параметры недвижимости в Ровинь, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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