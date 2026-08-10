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Жилье в Grad Karlovac, Хорватия

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Карловац
6
10 объектов найдено
Дом 6 комнат в Grad Karlovac, Хорватия
Дом 6 комнат
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
I28059 Donje Mekušje
$98,481
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Дом 3 комнаты в Ladvenjak, Хорватия
Дом 3 комнаты
Ladvenjak, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
I28269 Ладвенджак
$264,598
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Дом 7 комнат в Grad Karlovac, Хорватия
Дом 7 комнат
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
I28340 Kaštel
$364,241
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Grad Karlovac, Хорватия
Дом 4 комнаты
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
I28329 Donja Švarča
$162,746
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Дом 6 комнат в Grad Karlovac, Хорватия
Дом 6 комнат
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
I28590 Дрежник
$293,386
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Квартира 3 комнаты в Grad Karlovac, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/3
I26610 Ljudevita Jonkea
$202,598
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Дом 2 комнаты в Utinja, Хорватия
Дом 2 комнаты
Utinja, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
I28503 Утинья
$53,141
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Дом в Brodani, Хорватия
Дом
Brodani, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
I28122 Rečica
$163,858
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Дом 7 комнат в Grad Karlovac, Хорватия
Дом 7 комнат
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
I28274 Baščinska cesta
$939,967
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Дом 9 комнат в Grad Karlovac, Хорватия
Дом 9 комнат
Grad Karlovac, Хорватия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
I24839 Draškovićeva
$212,312
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Типы недвижимости в Grad Karlovac

дома

Параметры недвижимости в Grad Karlovac, Хорватия

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