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Жильё в Grad Krk, Хорватия

Крк
45
54 объекта найдено
Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
Эксклюзивная вилла с бассейном в тихом месте с жилой площадью 293 м2. Он тщательно оформлен …
$1,36 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 170 м²
Из широкого выбора недвижимости на северной Адриатике агентство Stan Grad Immobilien предста…
$1,42 млн
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STAN GRAD
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Вилла в Малинска, Хорватия
Вилла
Малинска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 190 м²
Новый курорт 5***** всего в 1 км от моря в супер-популярной Малинске на острове Карк, соедин…
$1,56 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Малинска, Хорватия
Вилла
Малинска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Новая двухквартирная вилла с бассейном в Боговичи, Малинска-Дубашница на острове Крк (полуос…
$622,736
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 1 спальня в Крк, Хорватия
Квартира 1 спальня
Крк, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Stan Grad Immobilien представляет исключительную квартиру, построенную по современной архите…
$285,160
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STAN GRAD
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Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Впечатляющая современная вилла в Крке с захватывающим видом на море, всего в 500 метрах от м…
$2,16 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Дом 3 спальни в Крк, Хорватия
Дом 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 223 м²
Количество этажей 1
В агентстве Stan Grad Immobilien красивый дом, идеально подходящий для отдыха, продается в р…
$1,25 млн
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STAN GRAD
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Квартира в Крк, Хорватия
Квартира
Крк, Хорватия
Площадь 185 м²
I28053 Kvarnerska
$1,06 млн
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Дом 5 спален в Крк, Хорватия
Дом 5 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 370 м²
Среди щедрых предложений недвижимости северной Адриатики выделяется одна исключительная роск…
$3,74 млн
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STAN GRAD
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Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
$969,545
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Из предложения нашего агентства превосходной недвижимости в северной Адриатике выделяется со…
$677,269
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STAN GRAD
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Квартира 3 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
www.biliskov.com  ID: 14019 Крк, старый центр города недалеко от набережной. Просторная и …
$430,254
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Квартира 2 комнаты в Крк, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Крк, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/3
I28142 Ul. Svetog Ivana
$283,985
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Вилла 6 комнат в Vrh, Хорватия
Вилла 6 комнат
Vrh, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
www.biliskov.com ID: 14757Остров Крк, ВрхНа острове Крк, в местечке Врх, продаётся прекрасна…
$735,960
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Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Фантастическое поместье около. 3,5 км от пляжей с видом на море в лесу Крк! Первоначально по…
$1,64 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 1 спальня в Крк, Хорватия
Квартира 1 спальня
Крк, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Среди богатого выбора объектов недвижимости, предлагаемых Stan Grad Immobilien, выделяется з…
$285,160
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STAN GRAD
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Квартира 2 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 2 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
В обширном и разнообразном портфолио Stan Grad Immobilien эта квартира выделяется как настоя…
$307,332
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STAN GRAD
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Квартира 5 комнат в Крк, Хорватия
Квартира 5 комнат
Крк, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
LUXURY APARTMENT WITH POOL! KRK ISLAND, NEW BUILDING!A luxury apartment for sale in a new b…
$941,081
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Дом 11 спален в Крк, Хорватия
Дом 11 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 557 м²
Стэн Град Immobilien с гордостью представляет высококачественный дом, идеально подходящий дл…
$1,48 млн
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STAN GRAD
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Дом 4 спальни в Крк, Хорватия
Дом 4 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
В рамках предложения недвижимости Kvarner в агентстве Stan Grad Immobilien на продажу выстав…
$1,03 млн
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STAN GRAD
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Дом 7 спален в Крк, Хорватия
Дом 7 спален
Крк, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 2
Из широкого спектра недвижимости, предлагаемой Stan Grad Immobilien, исключительно роскошный…
$1,13 млн
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STAN GRAD
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Дом 4 комнаты в Vrh, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vrh, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
LUXURY HOUSE WITH POOL, KRK, 257 M2 Luxury house with a net usable area of 257 m2 on a plot …
$1,44 млн
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Дом 3 спальни в Крк, Хорватия
Дом 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
$450,553
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San Patrik Real Estate
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Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Эта красивая 2-этажная вилла общей площадью 200 м2 расположена в небольшом городке недалеко …
$1,40 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Крк, Хорватия
Вилла
Крк, Хорватия
Фантастическая ультрасовременная вилла на частном роскошном курорте, расположенная на полуос…
$3,55 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В рамках разнообразного и тщательно отобранного выбора недвижимости, предлагаемой Стэном Гра…
$500,740
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STAN GRAD
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Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
$889,700
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San Patrik Real Estate
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Дом 3 спальни в Крк, Хорватия
Дом 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Отличное предложение недвижимости в Stan Grad Immobilien в развитом и продвинутом регионе Кв…
$1,02 млн
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STAN GRAD
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Вилла в Малинска, Хорватия
Вилла
Малинска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Современная и новая двухуровневая вилла с собственным бассейном в Малинске, всего в 1 км от …
$668,025
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 3 спальни в Крк, Хорватия
Квартира 3 спальни
Крк, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Среди широкого выбора недвижимости на северной Адриатике, предлагаемого агентством Stan Grad…
$1,06 млн
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STAN GRAD
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Параметры недвижимости в Grad Krk, Хорватия

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