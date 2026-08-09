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Жилье в Макарске, Хорватия

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квартиры
76
дома
27
103 объекта найдено
Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Необычайно привлекательная новая вилла современного дизайна с панорамным видом на море украш…
$1,48 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 900 м²
Описание объекта: В тихом и востребованном месте недалеко от центра Макарски расположена иск…
$1,36 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Описание объекта: В тихом месте с захватывающими видами был создан дом, сочетающий в себе ко…
$1,26 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Дом 7 спален в Макарска, Хорватия
Дом 7 спален
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 534 м²
Расположение: Makarska Построено: 2013 Ремонт: 2021 Центр города: 3 км Море: 1,8 км Расстоян…
$1,82 млн
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Дом 5 спален в Макарска, Хорватия
Дом 5 спален
Макарска, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Расположение: Makarska Построено: 2016 Центр города: 1 км Море: 0,5 км Внутреннее пространст…
$1,29 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 409 м²
Новая впечатляющая вилла с видом на море в районе Велико Брдо в Макарске, ок. 900 метров от …
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Пентхаус 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/4
Hills Residence в Мака́рске — это современный жилой комплекс, который сочетает в себе архите…
$321,438
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Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Романтичная вилла с бассейном и джакуззи на возвышенности над суетной Макарской с прекрасным…
$1,06 млн
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Дом 4 спальни в Макарска, Хорватия
Дом 4 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Расположение: Makarska Построено: 2023 Макарский центр: 20 км Море: 12 км Расстояние до аэро…
$1,29 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Элегантная средиземноморская вилла с подогреваемым бассейном и панорамным видом на море в Ма…
$673,621
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Новая вилла с бассейном на продажу в небольшой деревне Растовац, в муниципалитете Загвозд, п…
$909,202
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Великолепная новая современная вилла на продажу в Макарске, всего в 850 метрах от пляжа! Он …
$1,15 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Красивая вилла в аутентичном далматинском стиле всего в 200 метрах от моря, с очаровательным…
$909,202
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Дом 2 спальни в Макарска, Хорватия
Дом 2 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Расположение: Makarska Построено: 2020 Центр города: 1,4 км Расстояние до моря: 0,25 км Расс…
$1,75 млн
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Дом 7 спален в Макарска, Хорватия
Дом 7 спален
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Расположение: Makarska Построено: 2008 Расстояние до аэропорта: 80 км Внутреннее простран…
$1,76 млн
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Дом 4 спальни в Макарска, Хорватия
Дом 4 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Дом в Ратаце Продается новый дом в Баре. Общая площадь дома составляет – 250 м2. Дом с прекр…
$354,190
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Эта роскошная вилла расположена в исключительно спокойном районе Дражнице недалеко от Макарс…
$800,555
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Дом 10 спален в Макарска, Хорватия
Дом 10 спален
Макарска, Хорватия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 800 м²
Расположение: Makarska Построено: 2001 Ремонт: 2007 Центр города: 5 км Расстояние до аэропор…
$3,53 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Очаровательная ультрасовременная вилла в привлекательном месте в очень популярном туристичес…
$1,14 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Исключительная современная вилла в отличном месте с прекрасным панорамным видом на море и ос…
$1,14 млн
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Квартира в Макарска, Хорватия
Квартира
Макарска, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$193,068
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$270,229
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$303,772
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Квартира 2 спальни в Макарска, Хорватия
Квартира 2 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
$317,910
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Дом 4 комнаты в Макарска, Хорватия
Дом 4 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
LUXURY VILLA WITH POOL IN THE HEART OF MAKARSKAOn Veliki Brdo in Makarska, there is a luxuri…
$1,44 млн
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Квартира 3 спальни в Макарска, Хорватия
Квартира 3 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$355,829
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S32 – Third floor In one of the quieter locations i…
$242,987
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S3 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$237,678
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
Enjoy Luxury and Comfort: HILLS RESIDENCE Project in Makarska The HILLS RESIDENCE project re…
$308,577
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Квартира 2 комнаты в Макарска, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$310,949
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