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Жильё в Карловац, Хорватия

квартиры
5
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Карловац, Хорватия
Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Карловац, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
I26662 Ivana Meštrovića
€125,000
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Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Train в Карловац, Хорватия
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Карловац, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
I26445 Туджмана, Шеталиште Франье
€219,000
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Квартира 1 комната с парковка в Карловац, Хорватия
Квартира 1 комната с парковка
Карловац, Хорватия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/6
Успейте купить комфортную 1х ком квартиру. Очень удобная квартира для молодой семьи, чтобы …
€18,932
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Застройщик
FAMILY PARK SERVICE
Языки общения: Русский
Квартира 2 комнаты с bus, с Train в Карловац, Хорватия
Квартира 2 комнаты с bus, с Train
Карловац, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
I26112 Владка Мачека
€88,997
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Квартира 2 комнаты с bus, с Train в Карловац, Хорватия
Квартира 2 комнаты с bus, с Train
Карловац, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
I26082 Владка Мачека
€88,996
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Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus в Карловац, Хорватия
Дом 9 комнат с подведенным электричеством, с Ownership document, с bus
Карловац, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
I24839 Драшковичева
€190,001
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