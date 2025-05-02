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Жильё в Новале, Хорватия

квартиры
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дома
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17 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Stara Novalja, Хорватия
Дом 3 комнаты
Stara Novalja, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Luxury new construction in the center of Stara Novalja, 30m from the sea, 220NKP A row house…
$830,365
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Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
$245,238
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Дом 4 комнаты в Новаля, Хорватия
Дом 4 комнаты
Новаля, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Дом в центре, парковка, осмотр достопримечательностей, инвестиционные возможности, 124 м2, Н…
$215,895
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Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
$410,631
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Агентство
San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Квартира 2 комнаты в Новаля, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Новаля, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Apartment with sea view, parking, 350 m to the beach, 55 m2, Novalja In the southern part of…
$155,002
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Квартира 3 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 3 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
$399,224
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Агентство
San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Вилла 6 комнат в Новаля, Хорватия
Вилла 6 комнат
Новаля, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Остров Паг, Новаля   Исключительная вилла с бассейном общей площадью 294 м2 построена в 20…
$1,12 млн
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Вилла 4 комнаты в Новаля, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Новаля, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Новалья, Якишница Недавно построенная, роскошная вилла с бассейном, площадь 150 м2 (нетто),…
$901,451
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Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
$399,224
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Дом 4 спальни в Stara Novalja, Хорватия
Дом 4 спальни
Stara Novalja, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
$1,08 млн
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Дом 29 комнат в Новаля, Хорватия
Дом 29 комнат
Новаля, Хорватия
Число комнат 29
Площадь 900 м²
Новаля, жилое и коммерческое здание ок. 900 м2 на четырех этажах на участке 4.000 м2. Жилое…
$2,48 млн
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Дом 4 спальни в Лун, Хорватия
Дом 4 спальни
Лун, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
$2,00 млн
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
$225,847
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Дом 10 комнат в Stara Novalja, Хорватия
Дом 10 комнат
Stara Novalja, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 415 м²
www.biliskov.com ID 15123 Стара Новалья Прекрасный двухэтажный дом общей площадью 415 м²…
$1,52 млн
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Дом 5 спален в Новаля, Хорватия
Дом 5 спален
Новаля, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
В Новалье, на острове Паг, вы можете найти этот красивый камень из белого камня, который явл…
$1,36 млн
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Дом 7 спален в Новаля, Хорватия
Дом 7 спален
Новаля, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 594 м²
Местонахождение: Построено: 2005 Ремонт: 2022 Центр города: 3 км Расстояние до аэропорта: 44…
$1,70 млн
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Квартира 2 спальни в Новаля, Хорватия
Квартира 2 спальни
Новаля, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
$225,847
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Realting.com
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