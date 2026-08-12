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Жилье в Водняне, Хорватия

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дома
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6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Воднян, Хорватия
Дом 3 спальни
Воднян, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Расположение: Vodnjan Центр: 8 км Море: 7 км Аэропорт: 45 км Внутреннее пространство: 21…
$1,02 млн
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Дом 3 комнаты в Воднян, Хорватия
Дом 3 комнаты
Воднян, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Istria, Vodnjan, in an excellent location, only 900 m from the center of Vodnjan, a detached…
$548,041
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Дом 5 комнат в Воднян, Хорватия
Дом 5 комнат
Воднян, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 402 м²
Количество этажей 1
Istria, two modern detached villas for sale in a set, each on its own plot – separate plots.…
$1,61 млн
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Divsici, Хорватия
Дом 4 комнаты
Divsici, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Istria, Vodnjan – surroundings, a beautiful villa of an impressive design with a net area of…
$1,02 млн
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Дом 3 комнаты в Воднян, Хорватия
Дом 3 комнаты
Воднян, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 1
Istria, surroundings – a detached villa of a modern design is for sale in a quiet part of th…
$797,151
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Дом 5 комнат в Воднян, Хорватия
Дом 5 комнат
Воднян, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Istria, Vodnjan, surroundings,only 4 km from the town of Vodnjan, a partially adapted stone …
$193,752
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