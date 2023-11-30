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Жильё в Town of Rab, Хорватия

Раб
13
13 объектов найдено
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барбат, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барбат, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
RAB ISLAND, BARBAT - Apartment on the ground floor 3 bedrooms + bathroom with pool In a bea…
€239,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 11 спален с мебелью, с видом на море, с парковка в Барбат, Хорватия
Дом 11 спален с мебелью, с видом на море, с парковка
Барбат, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
RAB ISLAND, BARBAT - Villa with 5 apartments 250 m from the sea Opportunity for tourist ren…
€550,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 11 спален с мебелью, с кондиционером в Kampor, Хорватия
Дом 11 спален с мебелью, с кондиционером
Kampor, Хорватия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 380 м²
ID CODE: 7629
€840,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Supetarska Draga, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Supetarska Draga, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
RAB, SUPETARSKA DRAGA- villa and apartment house in a great location The villa is located …
€2,00 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Supetarska Draga, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Supetarska Draga, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
RAB, SUPETARSKA DRAGA- luxury villa with sea view It is located in a cul-de-sac at the top …
€1,20 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с парковка в Supetarska Draga, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с видом на море, с парковка
Supetarska Draga, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
RAB, LOPAR- decorated apartment in a great location We offered an apartment in a great loc…
€221,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барбат, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барбат, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
RAB, BARBAT - Duplex apartment near the sea We are selling a beautiful duplex apartment ne…
€235,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барбат, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барбат, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
RAB, BARBAT ON THE SEA - Exclusive apartment, 100 meters from the sea! We are selling a ra…
€575,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Раб, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Раб, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 353 м²
RAB - Luxury house with 4 apartments near the sea Barbat is the first place on the island …
€1,20 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Барбат, Хорватия
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Барбат, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
RAB-BARBAT ISLAND, detached apartment house in a great location We are selling this beautif…
€775,000
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Dux nekretnine d.o.o.
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Дом с подведенным электричеством, с Ownership document в Supetarska Draga, Хорватия
Дом с подведенным электричеством, с Ownership document
Supetarska Draga, Хорватия
Площадь 418 м²
Количество этажей 1
I26187 Lopar
€500,000
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Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus в Барбат, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus
Барбат, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Квартира / этаж с 4 квартирами 130 м2 Раб, Барбат на Рабе, инвестиции Этаж дома на острове Р…
€350,000
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Вилла 6 спален с Spalni в Kampor, Хорватия
Вилла 6 спален с Spalni
Kampor, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Расположение: остров Раб Построен: 1950 Отремонтированный: 2015 Спальни: 6Ванные ко…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Town of Rab, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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