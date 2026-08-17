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Жилье в Рабе, Хорватия

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дома
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8 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Барбат, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Барбат, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Исключительная возможность на острове Раб, Хорватия – представляем вам замечательный дом, ра…
$764,636
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Вилла в Banjol, Хорватия
Вилла
Banjol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Роскошная вилла с видом на море и подогреваемым бассейном на продажу в Баньоле, остров Раб –…
$1,16 млн
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Вилла в Раб, Хорватия
Вилла
Раб, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Современная футуристическая новая вилла с бассейном на продажу всего в 100-150 метрах от мор…
$1,38 млн
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Вилла в Supetarska Draga, Хорватия
Вилла
Supetarska Draga, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Вилла плюс многоквартирный дом в прекрасном месте на острове Раб в Супетарской Драге! Вилла …
$1,71 млн
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Вилла в Раб, Хорватия
Вилла
Раб, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Современная вилла с бассейном в окружении природы на острове Раб в Палите, в 750 метрах от м…
$2,29 млн
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Квартира в Palit, Хорватия
Квартира
Palit, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/2
Apartment with Terrace, Rab, 1BR, 32 m² Located in a tranquil part of Rab town, on the islan…
$149,355
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TekceTekce
Дом 3 комнаты в Раб, Хорватия
Дом 3 комнаты
Раб, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
House in the old town of Rab, 135.35 m2 A charming traditional house built around 1900, loc…
$243,574
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Дом 16 комнат в Kampor, Хорватия
Дом 16 комнат
Kampor, Хорватия
Число комнат 16
Площадь 485 м²
Количество этажей 3
Apartment building with 7 apartments, Rab, Kampor, 485 m2 The apartment house is located in …
$775,008
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