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Жильё в Opcina Murter Kornati, Хорватия

квартиры
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19 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Муртер, Хорватия
Квартира 3 спальни
Муртер, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
$709,022
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Муртер, Хорватия
Квартира 3 спальни
Муртер, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
$716,807
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Агентство
San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 3 спальни в Муртер, Хорватия
Квартира 3 спальни
Муртер, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В тихой части Джезеры на острове Муртер в завершающей стадии строительства находится качеств…
$720,700
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San Patrik Real Estate
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English, Hrvatski
Вилла в Муртер, Хорватия
Вилла
Муртер, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 700 м²
Две красивые новые виллы на полуострове Муртер всего в 50 метрах от моря с крытым бассейном,…
$5,13 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Modern apartment in a high-quality urban villa near the sea, Murter The newly built ground f…
$416,345
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Вилла в Opcina Murter Kornati, Хорватия
Вилла
Opcina Murter Kornati, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Фантастическая ультрасовременная вилла на первой линии моря в районе Ражань! Великолепный со…
$4,58 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/2
Apartment Murter – center, 68.59m2 In the center of Murter, in a small residential building …
$215,895
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Квартира 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 153 м²
I27759 Jezera, Murter
$558,387
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Дом 4 спальни в Муртер, Хорватия
Дом 4 спальни
Муртер, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 324 м²
Местонахождение: Murter Построено: 2023 Центр города: 1 км Море: 0,35 км Расстояние до аэроп…
$2,84 млн
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Вилла в Муртер, Хорватия
Вилла
Муртер, Хорватия
Площадь 545 м²
Уникальная прибрежная усадьба с прямым выходом к пирсу из двух причалов и пляжной линии на п…
$3,22 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Дом 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
An old stone house with a lot of potential is located in the old part of Murter near the bay…
$199,288
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Квартира 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
Новое здание на Муртере, 4 спальня, loggie, парковка Будущее новое здание с запланированным …
$294,779
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Вилла в Муртер, Хорватия
Вилла
Муртер, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Эксклюзивная роскошная вилла с панорамным видом на море в Муртере — всего в 250 метрах от пл…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Муртер, Хорватия
Квартира 2 спальни
Муртер, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
$684,385
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San Patrik Real Estate
Языки общения
English, Hrvatski
Квартира 5 комнат в Муртер, Хорватия
Квартира 5 комнат
Муртер, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 182 м²
I27757 Jezera, Murter
$661,257
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Вилла в Opcina Murter Kornati, Хорватия
Вилла
Opcina Murter Kornati, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
В очаровательном городе Ражань в настоящее время ведется строительство новой виллы современн…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Новое здание на Муртере, 4 - спальня, loggie, парковка Будущее новое здание с запланированны…
$296,991
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Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
I26870 Jurja Dalmatinca
$409,647
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Квартира 3 комнаты в Муртер, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Муртер, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Новое здание на Муртере, 3 - спальня, двор, парковка Будущее новое здание с запланированным …
$272,103
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Параметры недвижимости в Opcina Murter Kornati, Хорватия

с террасой
Недорогая
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