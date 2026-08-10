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Жилье в Opcina Tar Vabriga, Хорватия

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17 объектов найдено
Вилла в Vabriga, Хорватия
Вилла
Vabriga, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
$722,437
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Квартира 2 комнаты в Тар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Тар, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea view Apartment 5 on the se…
$276,788
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Квартира 2 комнаты в Vabriga, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vabriga, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, VABRIGA – Apartment with pool and garden with sea view A two-room apartment in a new…
$664,292
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Тар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Тар, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea viewApartment on the first…
$276,788
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Вилла 4 комнаты в Vabriga, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Vabriga, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
www.biliskov.com  ID: 13771 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
$1,61 млн
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Квартира 3 комнаты в Тар, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Тар, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ИСТРИЯ, ТАР-ВАБРИГА – Квартира с собственным бассейном и видом на море НОВАЯ ПОСТРОЙКА Прода…
$597,863
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Квартира 2 комнаты в Vabriga, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vabriga, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
ISTRIA, TAR – VABRIGA – Apartment near the sea with two bedrooms An apartment for sale in Va…
$199,188
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Вилла 4 комнаты в Vabriga, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Vabriga, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
www.biliskov.com  ID: 13803 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
$1,33 млн
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Квартира 2 комнаты в Vabriga, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vabriga, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
ISTRIA, VABRIGA – Two-story apartment with a sea view A two-room apartment in a new building…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Тар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Тар, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Fully furnished apartment with sea view Apartment 4 on the se…
$276,788
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Квартира 2 комнаты в Vabriga, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vabriga, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, VABRIGA – Apartment with pool and garden with sea view A two-room apartment in a new…
$664,292
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Квартира 2 комнаты в Vabriga, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Vabriga, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
ISTRIA, VABRIGA – Two-story apartment with a sea view A two-room apartment in a new building…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Vabriga, Хорватия
Дом 5 комнат
Vabriga, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, POREČ (surroundings) – Modern villa with sea viewIn a very attractive location in a …
$1,38 млн
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Вилла 5 комнат в Frata, Хорватия
Вилла 5 комнат
Frata, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
www.biliskov.com  ID: 13773 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
$1,85 млн
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Вилла 4 комнаты в Frata, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Frata, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13770 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
$1,50 млн
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Квартира 3 комнаты в Тар, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Тар, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
ИСТРИЯ, TAR-VABRIGA – Квартира с частным бассейном и видом на море NEWLY BUILTA двухэтажная …
$482,719
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Квартира 3 комнаты в Тар, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Тар, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
ИСТРИЯ, ТАР-ВАБРИГА – Квартира с собственным бассейном и видом на море НОВАЯ ПОСТРОЙКА Прода…
$633,624
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Параметры недвижимости в Opcina Tar Vabriga, Хорватия

с террасой
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