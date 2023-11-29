Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Жилая
  4. Opcina Tar-Vabriga

Жильё в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия

дома
6
6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Тар, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Тар, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
www.biliskov.com  ID: 13770 Истрия, Пореч, проект роскошных вилл. Роскошная вилла площадью…
€1,40 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка в Тар, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с парковка
Тар, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, KAŠTELIR - Beautiful luxury villa with swimming pool On the west coast of Istria, …
€2,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Тар, Хорватия
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Тар, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, KAŠTELIR, TAR - Unique designer villa with sea view and greenery located at the entr…
€1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Тар, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Тар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, KAŠTELIR - A villa with a view of the sea The municipality of Kaštelir-Labinci is …
€1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 5 комнат в Тар, Хорватия
Вилла 5 комнат
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
www.biliskov.com  ID: 13304 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
€1,25 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Тар, Хорватия
Вилла 5 комнат
Тар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 403 м²
www.biliskov.com  ID: 13305 Каштелир, городская вилла с бассейном, сауной и тренажерным зал…
€1,25 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Opcina Tar-Vabriga, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти