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Realting.com
Хорватия
Жилая
Opcina Malinska - Dubasnica
Жильё в Opcina Malinska - Dubasnica, Хорватия
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici
9
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9 объектов найдено
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Дом 4 спальни с видом на море, с парковка
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
4
4
200 м²
ISLAND OF KRK, wider area of the city of Krk - Luxury villa with a view of the sea On the g…
€1,27 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
5
3
220 м²
ISLAND OF KRK, MALINSKA - Stone villa near the sea Beautiful autochthonous villa of 220 m2…
€850,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
3
3
163 м²
ISLAND OF KRK - Luxury villa with modern design This unique villa is located in an excellen…
€1,22 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 9 спален
Zidarici, Хорватия
9
9
560 м²
Island of Krk, Malinska - Apartment house near the sea The house with a total area of 500m…
€1,40 млн
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
3
2
135 м²
2
KRK ISLAND, PINEZIĆI - Stone semi-detached house with pool and sea view The house was buil…
€800,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
2
2
80 м²
ISLAND OF KRK, wider area of the city of Krk - Adapted stone house with roof terrace City …
€399,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с кондиционером, с парковка
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
4
3
155 м²
2
MALINSKA, KRK ISLAND - Beautiful detached house with a swimming pool A beautiful modern hou…
€675,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
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Вилла 6 спален
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
6
4
300 м²
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни
Mjesni odbor Milcetici - Turcici - Zidarici, Хорватия
4
5
270 м²
€2,00 млн
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