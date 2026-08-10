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Жилье в Opcina Malinska Dubasnica, Хорватия

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9 объектов найдено
Вилла в Kremenici, Хорватия
Вилла
Kremenici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
В Кременичах, в муниципалитете Мали́нска на острове Крк, продается красивая современная вилл…
$888,039
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AGENCIJA Elite
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Дом 4 комнаты в Малинска, Хорватия
Дом 4 комнаты
Малинска, Хорватия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Представляем вам исключительную роскошную виллу, расположенную на красивом острове Крк. Эта …
$1,67 млн
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Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Дом 3 спальни в Kremenici, Хорватия
Дом 3 спальни
Kremenici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
$438,303
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Sveti Anton, Хорватия
Квартира 3 спальни
Sveti Anton, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
ID CODE: 112-371
$661,748
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Квартира 3 комнаты в Radici, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Radici, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
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Квартира 3 комнаты в Radici, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Radici, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Apartment in a new building, 2nd row from the sea, Malinska, 128 m2 In Malinska on the islan…
$908,397
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Квартира 3 комнаты в Porat, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Porat, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
MALINSKA, VANTAČIĆI, SEAVIEW APARTMENT FOR SALE!A beautiful, comfortable apartment with a v…
$198,181
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Квартира 4 комнаты в Sveti Anton, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Sveti Anton, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Malinska, newer duplex 4BDR with two terraces, 2 parking spaces, sea view, attractive! Sunny…
$447,290
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Квартира 3 комнаты в Radici, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Radici, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Apartment in a new building with a pool and 2nd row to the sea, Malinska In Malinska on the …
$874,563
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Параметры недвижимости в Opcina Malinska Dubasnica, Хорватия

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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