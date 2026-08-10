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Жилье в Солине, Хорватия

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дома
5
7 объектов найдено
Дом 7 комнат в Солин, Хорватия
Дом 7 комнат
Солин, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Солин, семейный дом с жилой площадью 264 м2 на участке 594 м2 с 5 парковочными местами. На …
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Солин, Хорватия
Дом 6 комнат
Солин, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Солин, Свети Кайо, земельный участок 1349м2 правильной формы с домом 240м2 на двух этажах. …
$403,715
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Дом 5 комнат в Солин, Хорватия
Дом 5 комнат
Солин, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Solin, Mezanovci, отдельный дом с жилой площадью 250 м2 и ухоженный сад 400 м2. Он состоит …
$807,429
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TekceTekce
Дом 6 комнат в Солин, Хорватия
Дом 6 комнат
Солин, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Солин, продаем дом с двумя квартирами на участке 500 м2, цена 600.000 евро. Возможно купить…
$692,082
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Квартира 4 комнаты в Kucine, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Kucine, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Kučine, трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 108 м2, ориентированная на юго-запад, …
$380,645
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Дом 5 комнат в Vranjic, Хорватия
Дом 5 комнат
Vranjic, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Солин, Биланкуша, земля 2720 м2 с домом 299 м2 Солин, Биланкуша, участок площадью 400 м2, н…
$1,56 млн
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Квартира 3 комнаты в Солин, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Солин, Хорватия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Солин, Япирко, комфортабельная трехкомнатная квартира площадью 80м2 на 4 этаже жилого дома б…
$294,135
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