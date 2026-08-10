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Жилье в Озали, Хорватия

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дома
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10 объектов найдено
Дом в Badovinci, Хорватия
Дом
Badovinci, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
I28642 Радатовичи
$56,459
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Дом 2 комнаты в Vrhovac, Хорватия
Дом 2 комнаты
Vrhovac, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 100 м²
I27413 Vrhovac 34
$45,391
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Дом 2 комнаты в Badovinci, Хорватия
Дом 2 комнаты
Badovinci, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
I28643 radatovići
$228,068
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LDV InvestLDV Invest
Дом 3 комнаты в Pozun, Хорватия
Дом 3 комнаты
Pozun, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
I27373 Slave Raškaj 10
$174,374
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Дом 3 комнаты в Grandic Breg, Хорватия
Дом 3 комнаты
Grandic Breg, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
I26175 Грандич Брег
$331,035
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Дом 3 комнаты в Radatovici, Хорватия
Дом 3 комнаты
Radatovici, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
I27410 Radatovići
$296,715
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Дом в Polje Ozaljsko, Хорватия
Дом
Polje Ozaljsko, Хорватия
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
I28217 Polje Ozaljsko
$56,462
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Дом 4 комнаты в Mali Erjavec, Хорватия
Дом 4 комнаты
Mali Erjavec, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
I27982 Slapno
$98,534
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Дом 5 комнат в Luksici Ozaljski, Хорватия
Дом 5 комнат
Luksici Ozaljski, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 322 м²
Количество этажей 2
House 321 m2 on a plot of 5,244 m2, Ozalj In the idyllic town of Ozalj, located in the Karlo…
$398,575
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Дом 4 комнаты в Vrhovac, Хорватия
Дом 4 комнаты
Vrhovac, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
I28355 Vrhovac
$71,964
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