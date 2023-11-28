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Жильё в Умаг, Хорватия

квартиры
17
дома
21
38 объектов найдено
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Monterol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
UMAG - OPPORTUNITY! Apartment on the ground floor with a garage 300 m from the sea! For sa…
€205,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Умаг, Хорватия
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, UMAG - Attractive two-storey 3 bedroom apartment, 94 m2 Umag is a city on the west c…
€257,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Умаг, Хорватия
Квартира 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
ISTRIA, UMAG - A luxurious, spacious apartment near the center of Umag Umag is a city on t…
€349,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка в Умаг, Хорватия
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Умаг, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
UMAG, SURROUNDINGS - Charming house near the sea, OPPORTUNITY! Located in a picturesque fish…
€439,900
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
UMAG - 2S+DB first row to the sea, a rarity on the market! For sale is a one-room apartmen…
€270,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Умаг, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Умаг, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, UMAG - Villa with pool Umag is a town on the west coast of Istria with a Mediterra…
€415,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Умаг, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Умаг, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
ISTRIA, UMAG - Two luxurious twin villas near the sea - OPPORTUNITY! In a beautiful location…
€1,55 млн
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
UMAG - NEW - 2BR+DB, equip and move in! For sale is a beautiful apartment in Umag, located o…
€264,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Умаг, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
ID CODE: 22527
€240,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка в Monterol, Хорватия
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка
Monterol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
ISTRIA, UMAG - Urban villa in a complex in a great location! Umag is a city on the west co…
€390,000
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
+385914808808 info@dux-nekretnine.hr
Вилла 8 спален в Monterol, Хорватия
Вилла 8 спален
Monterol, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 285 м²
€1,99 млн
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Умаг, Хорватия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Умаг, Хорватия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€248,402
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Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Умаг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 12 704 м²
Количество этажей 3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€358,135
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€357,273
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Этаж 3/3
In the apartment complex Garden Palace Resort Umag, we sell apartments ranging from studios …
€628,247
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Умаг, Хорватия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Умаг, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продается прекрасная вилла, расположенная на эксклюзивной локации резиденциальной зоны Умага…
€2,00 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с интернетом в Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с интернетом
Monterol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Мы продаем квартиру на 1-м этаже здания, в котором всего 5 квартир. Расположение самого здан…
€227,538
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Monterol, Хорватия
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Monterol, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Красиво оформленный дом с квартирами 3 на продажу, в 250 м от пляжей и в 250 м от теннисного…
€670,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
We proudly present a brand new 5 star villa for sale on the beach in Umag. The villa …
€1,25 млн
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Вилла 8 спален с Spalni в Monterol, Хорватия
Вилла 8 спален с Spalni
Monterol, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Расположение: UmagSea: 30mCity center: 50m Внутреннее пространство: 400м2 Размер участка:…
€2,00 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
€184,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Особая возможность! Продается только две квартиры с прекрасным видом на море и залив Умаг, …
€183,000
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Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на спортивные площадки…
€210,508
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Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с боковым видом на море. Он со…
€233,803
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Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира на двух этажах с боковым видом на море. Он состоит из кухни 2-го этажа с гостиной, …
€232,037
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Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Дуплекс 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает квартиру на двух этажах с видом на море. Он состоит и…
€216,192
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Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Krizine, Хорватия
Вилла 2 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Krizine, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается отдельно стоящий дом с бассейном, всего в 5 км от моря. Он был полностью отремонти…
€320,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается новая красивая вилла с бассейном, в 4 км от моря. Он имеет площадь 160 м2 и распол…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бассейном в Monterol, Хорватия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с бассейном
Monterol, Хорватия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Роскошная недвижимость Фаркаш продает новые апартаменты в окрестностях Умага. Квартира явля…
€195,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Monterol, Хорватия
Вилла 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Monterol, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Эксклюзивная современная вилла на пляже !!!! Эксклюзивная вилла с частным пляжем на продажу,…
Цена по запросу
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