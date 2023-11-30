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Жильё в Grad Supetar, Хорватия

Супетар
21
26 объектов найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Супетар, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается уникальная вилла новой постройки, расположенная в тихом месте рядом с сосновым лес…
€1,50 млн
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Дом 5 комнат в Splitska, Хорватия
Дом 5 комнат
Splitska, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Splitska, island of Brač - 4* villa with pool (detached building).The area of the villa is a…
€970,000
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Дом 5 комнат в Splitska, Хорватия
Дом 5 комнат
Splitska, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 229 м²
Brač, Splitska, detached stone house with a total area of 229 m2 on a plot of 600m2. There …
€330,000
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Вилла 4 спальни в Mirca, Хорватия
Вилла 4 спальни
Mirca, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
€1,50 млн
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Дом 5 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 5 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 366 м²
Brač, Supetar, luxury villa with an area of 366 m2 gross (including terraces and balconies) …
€1,55 млн
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Дом 3 комнаты в Skrip, Хорватия
Дом 3 комнаты
Skrip, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Island of Brač, detached house of 138 m2 on a plot of 565 m2, in the wonderful town of Škrip…
€699,000
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Дом 4 комнаты в Mirca, Хорватия
Дом 4 комнаты
Mirca, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 6 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Брач, Сплитска, дом ок. 400 м2 (план 160м2) на 3 этажах, на участке 577м2. На каждом этаже …
€1,000,000
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Дом 5 комнат в Mirca, Хорватия
Дом 5 комнат
Mirca, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Брач, Мирца, отдельно стоящий дом ок. 300 м2 на трех этажах на участке 250 м2. Этот красивы…
Цена по запросу
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Дом 9 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 9 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 260 м²
Брач, Супетар, отдельно стоящий дом ок. 260 м2 на трех этажах с подсобным помещением и гараж…
€1,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Супетар, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Супетар, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Брач, Супетар, новостройка: трехкомнатная квартира на первом этаже и трехкомнатная на мансар…
€215,000
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Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продаем просторный двухэтажный дом с бассейном на острове Брач. Дом состоит из шести полност…
€1,15 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Супетар, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Каменная вилла окружена красивыми террасами с прекрасным видом на море. Вилла сохранила свой…
€950,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается прекрасный средиземноморский летний дом, расположенный на берегу моря. Дизайн дома…
€1,75 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Продается дом, площадью 225 м2, расположенный на красивом морском побережье на острове Брач.…
€1,40 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается красивый двухэтажный дом площадью 192 м2, расположенный на привлекательном побереж…
€1,50 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается красивый каменный дом, расположенный в живописном городе Супетар на острове Брач. …
€790,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Супетар, Хорватия
Дом 10 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Супетар, Хорватия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 9
Количество этажей 4
Красиво оформленная вилла с квартирами на продажу. Он расположен в тихом месте, всего в 200 …
€1,20 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Супетар, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Супетар, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается фантастическая новая вилла в стиле ранчо с бассейном и потрясающим панорамным видо…
€900,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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Дом 7 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 7 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Брач, Супетар особняк в первой линии от моряДом состоит из двух этажей, с общей полезной пло…
€790,000
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Дом 4 комнаты в Splitska, Хорватия
Дом 4 комнаты
Splitska, Хорватия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Брач, Сплитска Красивый дом на участке 57 000 м2 с недостроенным зданием 250 м2. С участка…
€1,19 млн
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Дом 5 комнат с Spalni в Splitska, Хорватия
Дом 5 комнат с Spalni
Splitska, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Брач, Сплитска, 2 отдельных дома и бассейн в ухоженном саду площадью 1000 м2 в центральной ч…
€950,000
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Дом 10 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 10 комнат
Супетар, Хорватия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 370 м²
€750,000
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Дом 3 комнаты с Spalni в Супетар, Хорватия
Дом 3 комнаты с Spalni
Супетар, Хорватия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Брач - Супетар. Продаются два дома. Дома управляются как один объект и могут быть проданы. П…
€520,000
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Дом 4 комнаты с Spalni, у моря в Супетар, Хорватия
Дом 4 комнаты с Spalni, у моря
Супетар, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 192 м²
Частный дом, первый ряд от моря, с 2 бассейнами. По своей природе это два соединенных дома.…
€1,87 млн
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Дом 3 комнаты с Spalni в Супетар, Хорватия
Дом 3 комнаты с Spalni
Супетар, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Брач, Супетар, двухквартирный дом с жилой площадью 150м2 на участке 528м2. В подвале 2 комна…
€310,000
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Типы недвижимости в Grad Supetar

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Параметры недвижимости в Grad Supetar, Хорватия

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