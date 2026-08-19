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Жилье в Супетаре, Хорватия

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дома
38
42 объекта найдено
Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Очаровательная вилла с бассейном на первой линии моря недалеко от города Сплитска на Браче!В…
$1,48 млн
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Вилла в Супетар, Хорватия
Вилла
Супетар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Цена упала! Старая цена была 1 750 000 евро, новая цена 1 550 000 евро!Идеально романтичная …
$1,77 млн
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Вилла в Mirca, Хорватия
Вилла
Mirca, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Цена снизилась с 1 455 000 евро до 1 000 000 евро!Аутентичный далматинский дом с бассейном и…
$1,14 млн
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Вилла в Супетар, Хорватия
Вилла
Супетар, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Великолепная вилла современного дизайна в исключительном месте в небольшом прибрежном городк…
$1,49 млн
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Современная средиземноморская вилла на продажу на острове Брач – в 180 м от моряОткройте для…
$1,62 млн
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Расположенная среди сосен над спокойной адриатической бухтой в Сплитске на острове Брач, эта…
$798,639
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Фантастическая ультрасовременная новая вилла высочайшего качества с панорамным видом на море…
$2,88 млн
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
ОСТРОВ БРАЧ, СПЛИТСКА – Современная вилла с видом на море, бассейном, крытой террасой и садо…
$694,469
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Вилла в Супетар, Хорватия
Вилла
Супетар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Выдающееся новое предложение на ПЕРВОЙ линии у моря в Супетре, остров Брач!Прекрасный гальеч…
$2,46 млн
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Вилла в Супетар, Хорватия
Вилла
Супетар, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
ОСТРОВ БРАЧ – Аутентичная каменная вилла Брач с бассейном, оливковой рощей и 2,130 м² частно…
$1,04 млн
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Прекрасная вилла на первой линии моря на острове Брач всего в 10 км от парома Супетар-Сплит!…
$2,77 млн
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
ОСТРОВ БРАЧ, СПЛИТСКА – Современная семейная вилла с бассейном, террасой на крыше и видом на…
$925,958
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Вилла в Splitska, Хорватия
Вилла
Splitska, Хорватия
$2,78 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Супетар, Хорватия
Дом 4 комнаты
Супетар, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Family house 200 m from the sea, Supetar, Island of Brač In a quiet street in the heart of S…
$775,008
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Дом 4 спальни в Супетар, Хорватия
Дом 4 спальни
Супетар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
$1,25 млн
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Вилла 10 комнат в Splitska, Хорватия
Вилла 10 комнат
Splitska, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 244 м²
Брач, Сплитска Недавно построенная, роскошная вилла с бассейном, 244 м2 жилой площади на …
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Splitska, Хорватия
Дом 2 комнаты
Splitska, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Brač, вилла площадью 96 м2 с бассейном и джакузи, расположенная на участке площадью 1055 м2 …
$1,49 млн
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Дом 9 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 9 комнат
Супетар, Хорватия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Супетар, Прекрасный дом общей площадью 375 м², состоящий из трёх полностью меблированных эт…
$749,756
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Квартира 2 комнаты в Супетар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Супетар, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Брач, Супетар, однокомнатная квартира с парковкой и гаражом. Площадь квартиры 31,64 м2 + ло…
$219,159
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Дом 5 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 5 комнат
Супетар, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 366 м²
Brač, Supetar, роскошная вилла площадью 366 м2 брутто (включая террасы и балконы) или 240 м2…
$1,79 млн
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Дом 9 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 9 комнат
Супетар, Хорватия
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 260 м²
Брач, Супетар, отдельно стоящий дом ок. 260 м2 на трех этажах с подсобным помещением и гараж…
$1,07 млн
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Вилла 4 комнаты в Splitska, Хорватия
Вилла 4 комнаты
Splitska, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Сплитска, Красивая вилла с бассейном площадью 136 м², расположенная на участке площадью 3…
$599,805
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Дом 4 комнаты в Супетар, Хорватия
Дом 4 комнаты
Супетар, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Брач, Супетар двухквартирный дом в центре, валовая конструкция. площадь здания 212 м2, план …
$432,551
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Дом 7 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 7 комнат
Супетар, Хорватия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Брач, Супетар особняк в первой линии от моряДом состоит из двух этажей, с общей полезной пло…
$911,242
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Дом 6 комнат в Супетар, Хорватия
Дом 6 комнат
Супетар, Хорватия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Брач, Сплитска, дом ок. 400 м2 (план 160м2) на 3 этажах, на участке 577м2. На каждом этаже …
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Супетар, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Супетар, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Брач - Супетар Продается квартира без мебели с охраняемой парковкой 45м2. Квартиру можно ку…
$271,066
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Дом 4 комнаты в Skrip, Хорватия
Дом 4 комнаты
Skrip, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Брач, Шкрип Продажа настоящего старинного каменного дома и пристройки общей площадью 120 м…
$144,184
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Дом 5 комнат в Splitska, Хорватия
Дом 5 комнат
Splitska, Хорватия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 230 м²
Сплитска, остров Брач ​​- вилла 4* с бассейном (отдельно стоящее здание). Площадь виллы сост…
$1,12 млн
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Дом 4 комнаты в Splitska, Хорватия
Дом 4 комнаты
Splitska, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Просторный дом с видом на море, привлекательное расположение, Сплитска, остров Брач В самом …
$752,864
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Дом 4 комнаты в Супетар, Хорватия
Дом 4 комнаты
Супетар, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 192 м²
Частный дом, первый ряд от моря, с 2 бассейнами. По своей природе это два соединенных дома.…
$2,16 млн
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