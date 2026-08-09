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Жилье в Grad Makarska, Хорватия

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Макарска
103
Makarska rivijera
9
119 объектов найдено
Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Четыре супер-современных виллы с бассейнами в районе Макарской ривьеры!Головокружительный ви…
$1,38 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Феноменальная современная элегантная вилла в привлекательном месте элитного туристического к…
$2,20 млн
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Дом 12 спален в Подгора, Хорватия
Дом 12 спален
Подгора, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 532 м²
Расположение: Макарская Ривьера Построено: 2016 Центр города: 11 км Море: 0,03 км Расстояние…
$2,12 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Необычайно привлекательная новая вилла современного дизайна с панорамным видом на море украш…
$1,48 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 900 м²
Описание объекта: В тихом и востребованном месте недалеко от центра Макарски расположена иск…
$1,36 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Описание объекта: В тихом месте с захватывающими видами был создан дом, сочетающий в себе ко…
$1,26 млн
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
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Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Замечательная недавно построенная вилла с бассейном в районе Велико Брдо знаменитой Макарски…
$865,331
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Абсолютно уникальная - потрясающая новая вилла в новом кондоминиуме в Башка-Воде, всего в 15…
$2,54 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Элегантная недавно построенная современная вилла в кубическом стиле с бассейном в деревне Ба…
$799,412
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Дом 7 спален в Макарска, Хорватия
Дом 7 спален
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 534 м²
Расположение: Makarska Построено: 2013 Ремонт: 2021 Центр города: 3 км Море: 1,8 км Расстоян…
$1,82 млн
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Дом 5 спален в Макарска, Хорватия
Дом 5 спален
Макарска, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Расположение: Makarska Построено: 2016 Центр города: 1 км Море: 0,5 км Внутреннее пространст…
$1,29 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 409 м²
Новая впечатляющая вилла с видом на море в районе Велико Брдо в Макарске, ок. 900 метров от …
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Макарска, Хорватия
Пентхаус 3 комнаты
Макарска, Хорватия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/4
Hills Residence в Мака́рске — это современный жилой комплекс, который сочетает в себе архите…
$321,438
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AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Романтичная вилла с бассейном и джакуззи на возвышенности над суетной Макарской с прекрасным…
$1,06 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Вилла редкой красоты в Бреле всего в 250 метрах от прекрасных пляжей, в окружении сосен, с б…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Макарска, Хорватия
Дом 4 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Расположение: Makarska Построено: 2023 Макарский центр: 20 км Море: 12 км Расстояние до аэро…
$1,29 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Элегантная средиземноморская вилла с подогреваемым бассейном и панорамным видом на море в Ма…
$673,621
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Новая вилла с бассейном на продажу в небольшой деревне Растовац, в муниципалитете Загвозд, п…
$909,202
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Великолепная новая современная вилла на продажу в Макарске, всего в 850 метрах от пляжа! Он …
$1,15 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Роскошная вилла в Башка-Воде рядом с пляжем, с потрясающим видом на море всего в 150 метрах …
$1,57 млн
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Вилла в Макарска, Хорватия
Вилла
Макарска, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Красивая вилла в аутентичном далматинском стиле всего в 200 метрах от моря, с очаровательным…
$909,202
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Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Современная двухквартирная вилла в отличном месте в районе Велико Брдо города Макарска. Расп…
$972,103
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Дом 4 спальни в Подгора, Хорватия
Дом 4 спальни
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Расположение: Makarska riviera Построено: 2021 Центр города: 1,1 км Море: 3 км Расстояние до…
$1,41 млн
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Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Роскошная вилла на продажу в Макаарске с потрясающим открытым видом на море, предлагающая ид…
$1,66 млн
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Дом 2 спальни в Макарска, Хорватия
Дом 2 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Расположение: Makarska Построено: 2020 Центр города: 1,4 км Расстояние до моря: 0,25 км Расс…
$1,75 млн
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Дом 7 спален в Макарска, Хорватия
Дом 7 спален
Макарска, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Расположение: Makarska Построено: 2008 Расстояние до аэропорта: 80 км Внутреннее простран…
$1,76 млн
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Вилла в Veliko Brdo, Хорватия
Вилла
Veliko Brdo, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
Удивительная недавно построенная современная вилла с бассейном и панорамным видом на море на…
$1,73 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Сенсационная новая роскошная вилла с бассейном в очень желательном месте в 500 метрах от мор…
$1,77 млн
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Вилла в Подгора, Хорватия
Вилла
Подгора, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Недавно построенная роскошная вилла с бассейном - прекрасное место в Башка-Воде, туристическ…
$2,70 млн
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Дом 4 спальни в Макарска, Хорватия
Дом 4 спальни
Макарска, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Дом в Ратаце Продается новый дом в Баре. Общая площадь дома составляет – 250 м2. Дом с прекр…
$354,190
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