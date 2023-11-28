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Realting.com
Хорватия
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Жильё в Сплит, Хорватия
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49 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
1
50 м²
Split, Varoš, two bedroom apartment of 50m2 on the ground floor of the house with a common c…
€150,000
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Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
1
42 м²
Сплит, Трстеник, двухкомнатная квартира 41,5м2 на 10 этаже жилого дома с лифтом. Вся квартир…
€180,000
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Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
1
62 м²
Сплит, Жнян, однокомнатная комфортабельная квартира 62 м2 на 3/4. на первом этаже дома с лиф…
€315,000
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Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
74 м²
Split, Mertojak, comfortable two bedroom apartment for sale, sea Two bedroom apartment of a…
€280,000
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Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
74 м²
Split, Blatine, three bedroom apartment with registered area of 74 m2 (ownership certificate…
€300,000
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Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
2
72 м²
Split, Kocunar, three bedroom apartment on the 1st floor of a residential building, surface …
€255,000
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Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
1
50 м²
Split, Lokve, two bedroom apartment, 50m2, on the 2nd floor of a building without an elevato…
€200,000
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Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus, с Train
Grad Split, Хорватия
3
1
73 м²
5
Эксклюзивная квартира в центре Сплита – идеально подходит для жизни и работы Мы представляем…
€345,000
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Вилла 5 спален
Grad Split, Хорватия
5
6
285 м²
€550,000
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Дом с Ownership document
Grad Split, Хорватия
75 м²
Уникальный дом/Галерея в сердце дворца Диоклетиана Мы представляем уникальную возможность: д…
€730,000
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Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
75 м²
Сплит - Мертояк - комфортабельная двухкомнатная квартира с полезной площадью 75м2 с садом 85…
€370,000
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Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
62 м²
Сплит, Кочунар, трехкомнатная квартира 59м2 с лоджией 6м2 на 3 этаже жилого дома без лифта, …
€250,000
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Дом 6 комнат
Grad Split, Хорватия
6
2
274 м²
Solin, we are selling a house with two apartments on a plot of 500m2, price of 600.000 EUR.…
€600,000
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Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
1
61 м²
Сплит, Кочунар, мы продаем двухкомнатную квартиру 61м2, на 3-м этаже жилого дома без лифта, …
€225,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
6
4
3
СТРОЯЩАЯСЯ ЭЛИТНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ Продается элитная вилла на этапе строительства, расп…
€1,56 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
64 м²
Сплит, Бачвице, трехкомнатная квартира 64 м2 в цокольном этаже (на природе верхний цокольный…
€280,000
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Квартира 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4
1
86 м²
Split, Gripe, a comfortable three-room apartment of 86 m2 on the 4th/6th floors of a residen…
€430,000
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Квартира 1 комната
Grad Split, Хорватия
1
1
40 м²
Сплит, Жнян, юго-восточная часть, скоро начнется строительство меньшего жилого дома. Зда…
€168,291
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Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
1
44 м²
Сплит, Трстеник, продаем двухкомнатную квартиру 44м2 на 5 этаже жилого дома с лифтом. Вся кв…
€225,000
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Дом 4 комнаты
Grad Split, Хорватия
4
1
90 м²
Сплит, Варош, 2 квартиры, соединенные внутренней лестницей, которые представляют собой две о…
€435,000
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Дом 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
75 м²
Сплит, город, дом в ряду, 3 этажа, ок. 75 м2 Уникальная собственность, дом в ряду, в самом …
€730,000
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Квартира 3 комнаты
Grad Split, Хорватия
3
1
108 м²
Сплит, Западная обала, мы эксклюзивно продаем трехкомнатную квартиру площадью 104 м2 с балко…
€995,000
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Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
1
73 м²
Сплит, Город, двухкомнатная уютная квартира 73 м2 на высоком первом этаже 5-этажного дома, о…
€340,000
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Дом 5 комнат
Grad Split, Хорватия
5
2
150 м²
Сплит, Радуница, двухквартирный дом, цокольный и два этажа, терраса, двор, 2 парковочных мес…
€599,000
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Дом 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Grad Split, Хорватия
4
2
1
Продаем красивый дом с видом на море, расположенный в южной части Сплита. Дом полностью мебл…
€1,50 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 2 комнаты
Grad Split, Хорватия
2
1
78 м²
Сплит, Трстеник, двухуровневая квартира с двумя спальнями, площадью 78 м2, на 4-м этаже жило…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Grad Split, Хорватия
4
1
1
For sale a luxury apartment of 166 m2 with sea views, located on the second floor of an apar…
€1,16 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
4
1
1
For sale luxury apartment of 150 m2 with sea views, located on the second floor of a residen…
€1,05 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
12
5
4
For sale a spacious, richly equipped villa, located in a quiet location in one of the elite …
€4,30 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Grad Split, Хорватия
3
2
Продается роскошная квартира, расположенная на исключительной локации в историческом центре…
€1,20 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
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