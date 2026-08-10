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Жилье в Opcina Kanfanar, Хорватия

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дома
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11 объектов найдено
Дуплекс 6 спален в Канфанар, Хорватия
Дуплекс 6 спален
Канфанар, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Канфанар / Ровин РивьераНовое здание с полуотдельным домом с видом на бассейн и море - 160 м…
$923,371
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Дом 4 спальни в Bubani, Хорватия
Дом 4 спальни
Bubani, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Усадьба представляет собой подлинное истрийское поместье. В спокойном уголке Истрии, окруже…
$1,14 млн
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Агентство
Manor Nekretnine d.o.o.
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Дом 4 спальни в Канфанар, Хорватия
Дом 4 спальни
Канфанар, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 359 м²
Расположение: Kanfanar Построено: 2017 Центр Пореч: 23 км Центр Ровинь: 26 км Море: 16 км Ра…
$1,32 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 5 комнат в Mrgani, Хорватия
Дом 5 комнат
Mrgani, Хорватия
Число комнат 5
Площадь 372 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, KANFANAR – Exclusive villa with sea view in a resort with sports fields The unique r…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Krmed, Хорватия
Дом 4 комнаты
Krmed, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Istria, Svetvinčenat, surroundings, in a quiet village not far from Svetvinčenat, a modern d…
$885,723
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Дом 4 комнаты в Barat, Хорватия
Дом 4 комнаты
Barat, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Istria, in a small village near Kanfanar, an Istrian stone house of 220 m2 is for sale.The h…
$274,574
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Дом 4 комнаты в Mrgani, Хорватия
Дом 4 комнаты
Mrgani, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 359 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, ROVINJ (surroundings) – Exclusive stone villa in a resort with sports fields The uni…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в Barat, Хорватия
Дом 3 комнаты
Barat, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Istria, Kanfanar – surroundings, beautiful Istrian stone villa for sale located in a quiet v…
$664,292
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Дуплекс 20 комнат в Канфанар, Хорватия
Дуплекс 20 комнат
Канфанар, Хорватия
Число комнат 20
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Kanfanar near Rovinj Perfect-new-building double-house mitverpool & Meerblick – 160m2 liv…
$490,003
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Канфанар, Хорватия
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Канфанар, Хорватия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Kanfanar Vierneue75m2apartmentsinalemsteinhausmit with
$224,858
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Дом 3 комнаты в община Светвинченат, Хорватия
Дом 3 комнаты
община Светвинченат, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
Stone House for Sale in Istria Key Features: Design: The modern-rustic interior creates a wa…
$552,470
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Параметры недвижимости в Opcina Kanfanar, Хорватия

с террасой
Недорогая
Элитная
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