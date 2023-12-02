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Realting.com
Хорватия
Жилая
Opcina Kanfanar
Жильё в Opcina Kanfanar, Хорватия
дома
7
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7 объектов найдено
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Канфанар, Хорватия
3
3
200 м²
2
ISTRIA - KANFANAR Luxury stone villa Luxury stone villa with with an area of 200m2 built o…
€644,000
в месяц
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Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Barat, Хорватия
4
4
250 м²
1
ISTRIA, KANFANAR - Luxury house with a view of the sea This beautiful house is located nea…
€1,15 млн
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с парковка
Burici, Хорватия
4
4
188 м²
ISTRIA, KANFANAR - Spacious house with swimming pool In Kanfanar, you will find the peace t…
€850,000
в месяц
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Агентство
Dux nekretnine d.o.o.
Языки общения: English
Вилла 4 спальни
Putini, Хорватия
4
6
385 м²
На западном побережье полуострова Истрия Ровинь является хорватским рыбацким портом. Историч…
€1,000,000
в месяц
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Вилла 3 спальни
Rovinjsko Selo, Хорватия
3
4
306 м²
В Истрии ( на прекрасном хорватском побережье ) мы продаем уникальную, великолепно спроектир…
€990,000
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Канфанар, Хорватия
4
4
297 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 297 м2 на двух этажах с кондиционерами вместимо…
€838,125
в месяц
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Вилла 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Канфанар, Хорватия
4
4
359 м²
Мы продаем новую роскошную виллу с бассейном 359 м2 на двух этажах с кондиционером вместимос…
€928,125
в месяц
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