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Жилье в Трогире, Хорватия

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98 объектов найдено
Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этот красивый одноэтажный дом продается в спокойном районе Плани, идеально расположенном все…
$682 894
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Продается роскошная вилла с 3 апартаментами и прекрасным бассейном, расположенная в одном из…
$1,72 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Стильная вилла современного дизайна в стадии строительства всего в 30 метрах от моря в краси…
$1,73 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Привлекательный дом с футуристическим дизайном в престижном месте, всего в 300 метрах от пля…
$1,55 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Роскошная вилла на продажу в Хорватии: Современная элегантность в Севиде, Далмация!Ищете нед…
Цена по запросу
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 1 150 м²
Пакетная распродажа трех роскошных 5*****-звездочных вилл в районе Трогира! Виллы оснащены б…
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Эта трехэтажная вилла с уникальной архитектурой находится всего в 50 метрах от моря на остро…
$1,94 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошная вилла с потрясающим видом на море - Donji Okrug, Čiovo, 2d ряд к морю!Эта исключит…
$1,54 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Совершенно новая современная вилла на острове Чиово (полуостров) с захватывающим видом на мо…
$1,43 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Расположенная в тихом и желаемом районе на острове Чиово, всего в нескольких минутах от исто…
Цена по запросу
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Эта новостроенная, роскошно меблированная вилла расположена на возвышенном и спокойном месте…
$584 511
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Строящаяся современная вилла в Сегет Враница недалеко от Трогира, всего в 250 метрах от моря…
$1,93 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Роскошная современная вилла с бассейном для продажи на Чиово, Трогир, всего в 170 метрах от …
$1,72 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Уникальный уединенный дом у моря на продажу недалеко от Трогира, Севида – первая линия к мор…
$1,27 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Удивительная современная вилла всего в 400 метрах от моря с захватывающим видом на море! Он …
$921 866
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Новая вилла на берегу моря на Чиово, с возможностью причала!Строительство завершится в июне …
Цена по запросу
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Эта уникальная с архитектурной точки зрения трехуровневая вилла расположена во втором ряду о…
$1,96 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Расположенная в спокойном и возвышенном месте на острове Чиово, всего в 200 метрах от моря, …
Цена по запросу
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 363 м²
Роскошная вилла, расположенная всего в 50 метрах от галечного пляжа на острове Чиово (полуос…
$2,29 млн
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Вилла в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Очень необычная вилла с бассейном всего в 50 метрах от моря в Бобовишце на острове Брач! Уни…
$800 555
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
 Эксклюзивная роскошь на берегу моря: Престижная вилла с 9 спальнями на Чиово, Трогир!О…
$4,37 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Срочная продажа! Цена упала с 1 655 000 евро!В первоклассной прибрежной зоне Сегет Враньице …
$1,50 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 303 м²
Эта необычная вилла расположена в третьем ряду. Как и другие объекты Royal Hill Residence, о…
$1,67 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Выдающееся предложение современной виллы в стадии строительства всего в 300 метрах от моря в…
$1,15 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 165 м²
Этот современный полностью меблированный дом для отдыха на продажу в Чиово представляет собо…
$704 886
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Солнечное спокойствие: Роскошная прибрежная вилла нового строительства в Севиде!Ощутите верш…
$2,08 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 361 м²
Кондоминиум новых современных вилл на берегу моря предлагает готовые виллы с потрясающей мор…
$1,50 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 326 м²
Замечательная новая вилла на 2-й линии моря на Чиово в новом элитном поселке королевского кл…
$1,94 млн
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Вилла в Трогир, Хорватия
Вилла
Трогир, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Семь фантастических вилл на берегу моря строятся на полуострове Чиово, рядом с охраняемым ЮН…
$2,93 млн
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Вилла в Drvenik Veliki, Хорватия
Вилла
Drvenik Veliki, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Пакетная продажа двух прибрежных домов на Дрвеник Великий, расположенных всего в 80 метрах о…
$682 894
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