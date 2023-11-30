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Жильё в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

Света Неделя
6
13 объектов найдено
Дом 4 комнаты с Ownership document в Света Неделя, Хорватия
Дом 4 комнаты с Ownership document
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
I26452 Улица Джавора
€730,000
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Дом 5 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 5 комнат
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Цере Самоборско Хороший семейный дом общей площадью 236,63 м2, на участке 2333 м2. Дом пост…
€270,000
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Дом 5 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 5 комнат
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Святое воскресенье, Частный дом жилой площадью 110 м2 на двух этажах, на участке земли 4093…
€450,000
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Дом 8 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 8 комнат
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Самбор, Домасловец Частный роскошно оформленный дом 300 м2 в три этажа, на участке 542 м2, …
€479,000
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Дом 7 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Света Неделя, Хорватия
Дом 7 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
I24650 Скендрович поставил
€478,900
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Квартира 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus в Novaki, Хорватия
Квартира 5 комнат с террасой, с Ownership document, с bus
Novaki, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 146 м²
Этаж 2/2
Квартира на продажу СВЯТОЕ Воскресенье, 146,46 м2. Продается двухэтажная квартира на втором …
€225,000
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Дом 7 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Света Неделя, Хорватия
Дом 7 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
I24084 За Гай
€500,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus в Svetonedeljski Breg, Хорватия
Квартира 4 комнаты с балконом, с Ownership document, с bus
Svetonedeljski Breg, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
I23961 Франьина Улица
€199,000
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Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus в Svetonedeljski Breg, Хорватия
Квартира 4 комнаты с Ownership document, с bus
Svetonedeljski Breg, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
I23962 Франьина Улица
€199,000
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Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Novaki, Хорватия
Дом 6 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Novaki, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
I23741 Новачка цеста
€548,000
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Дом 5 комнат в Novaki, Хорватия
Дом 5 комнат
Novaki, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Света Неделя, красивое поместье с автохтонным семейным домом Загорья.   Красивый отдельно …
€530,000
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Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document в Svetonedeljski Breg, Хорватия
Дом 5 комнат с террасой, с подведенным электричеством, с Ownership document
Svetonedeljski Breg, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 500 м²
I10402 Vinogradi
€490,000
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Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с bus, с чердаком в Strmec, Хорватия
Дом 5 комнат с подведенным электричеством, с bus, с чердаком
Strmec, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 337 м²
I20733 Obrubići
€360,001
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Типы недвижимости в Grad Sveta Nedelja

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Grad Sveta Nedelja, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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