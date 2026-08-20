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Жилье в Нине, Хорватия

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квартиры
16
дома
12
28 объектов найдено
Квартира в Нин, Хорватия
Квартира
Нин, Хорватия
НОВОСТРОЙКА 100 м ОТ  МОРЯ город НИН Р анняя стадия строительства . 📍 Тихая локаци…
$294,851
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Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Красивая современная вилла с традиционными каменными элементами в небольшом и тихом месте не…
$1,14 млн
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Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Изысканная вилла на 1-й линии в районе Нин, современная архитектура и дизайн - прямо на бере…
$2,52 млн
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Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Потрясающая современная вилла на 1-й линии моря! В живописной деревне недалеко от Нина, окру…
$2,46 млн
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Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Вилла на 1-й линии моря в районе Задара! Абсолютно заманчивое предложение! Этот очаровательн…
$1,03 млн
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Многоуровневые квартиры в Нин, Хорватия
Многоуровневые квартиры
Нин, Хорватия
$648,671
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TekceTekce
Вилла в Нин, Хорватия
Вилла
Нин, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Уникальная ультрасовременная вилла на берегу моря в районе Задара в Нине! Его современный ви…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B4 In a peaceful part …
$437,326
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Дом 3 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 3 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Villa with 3 bedrooms, pool, and spacious yard, 1 km to Queen’s Beach Villa, covering an ar…
$873,544
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Квартира в Нин, Хорватия
Квартира
Нин, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
$220,324
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A1 In the peaceful par…
$420,718
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A4 In the tranquil par…
$437,326
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment B4 In the tranquil par…
$437,326
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Квартира в Нин, Хорватия
Квартира
Нин, Хорватия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
One-Bedroom Apartment in New Building with Sea View, Nin, For Sale The apartment consists of…
$220,324
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A3 In a peaceful part …
$437,326
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A1 In a peaceful part …
$420,718
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In the peaceful par…
$420,718
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2/2
Two-Bedroom Penthouse in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: Li…
$498,219
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, Apartment A3 In the tranquil par…
$437,326
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment B1 In a peaceful part …
$420,718
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Квартира 2 комнаты в Нин, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Two-Bedroom Apartment in New Building with Pool, Nin, For Sale The apartment consists of: -L…
$441,754
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A4 In a peaceful part …
$437,326
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Дом 2 комнаты в Нин, Хорватия
Дом 2 комнаты
Нин, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Energy-efficient modern oasis in Nin with a pool and sauna, apartment A2 In a peaceful part …
$420,718
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