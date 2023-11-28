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Realting.com
Хорватия
Жилая
Grad Sibenik
Жильё в Grad Sibenik, Хорватия
Шибеник
20
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23 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document
Шибеник, Хорватия
3
1
55 м²
5
Apartment 3 bedrooms, 55m2, Šibenik-Vidici The apartment consists of two bedrooms, bathroom,…
€150,000
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Вилла 12 спален
Шибеник, Хорватия
12
7
234 м²
€990,000
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Вилла 5 спален
Шибеник, Хорватия
5
3
200 м²
€1,25 млн
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Квартира 3 комнаты с Ownership document, с bus
Шибеник, Хорватия
3
1
73 м²
5/6
Apartment for adaptation in the center with a sea view, 72.60 m2 A spacious apartment with a…
€146,000
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Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
2
2
80 м²
ДАЧА В ОЛИВКОВОЙ РОЩЕ. ПРИГОРОД ШИБЕНИКА Продается уютная дача, расположенная в тихом мес…
€295,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Квартира 2 комнаты с Ownership document, с bus, с Adapted for people with disabilities
Grebastica, Хорватия
2
1
47 м²
1/2
Привлекательная квартира с видом на море в Гребаштице, 47 м2 Продается полностью меблированн…
€220,000
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Квартира 1 ванная с Ownership document
Шибеник, Хорватия
1
29 м²
5
Отремонтированная квартира в старом центре Шибеника, 30 м2 Продаётся полностью отремонтирова…
€120,000
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Вилла 7 спален
Шибеник, Хорватия
7
7
1 005 м²
Цена по запросу
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Вилла 4 спальни
Шибеник, Хорватия
4
4
250 м²
€1,40 млн
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Ownership document
Шибеник, Хорватия
3
1
90 м²
2/2
3-комнатная квартира, 89,50 м2, Šibenik Современно оформленная квартира расположена на второ…
€315,000
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Дом 3 комнаты с подведенным электричеством, с Ownership document
Шибеник, Хорватия
3
1
100 м²
3
Дом, 3 спальни, Затон возле Шибеника Жилой дом на трех этажах ок. 35 м2, расположен в самом …
€110,000
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Шибеник, Хорватия
11
6
3
Продается фантастическая роскошная вилла, расположеннуая в окрестностях Шибеника, всего в 15…
€5,30 млн
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Дом 2 комнаты с террасой, с подведенным электричеством, с хранение
Danilo Biranj, Хорватия
2
108 м²
1
Дом с бассейном, 107,71 м2, окрестности Шибеника В тихом месте в десяти километрах от центра…
€400,000
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Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Шибеник, Хорватия
11
4
4
Продается дом, расположенный в тихом месте рядом с пляжем. Дом имеет четыре этажа. В цокольн…
€1,38 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Шибеник, Хорватия
10
2
Продается коммерческая недвижимость, расположенная в первом ряду от моря всего в нескольких …
€1,80 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Особняк 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Шибеник, Хорватия
4
1
3
Продается имение, расположенное в тихом месте в окрестностях Шибеника. Дом, площадью 250 м2,…
€950,000
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
7
4
2
Продается новая элитная вилла площадью 175 м2, расположенная в тихом месте недалеко от Шибен…
€1,50 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
9
5
4
ВОЗМОЖНОСТЬ! ЦЕНА СНИЖЕНА! Продается прекрасный новый дом, расположенный в пригороде Шибени…
€750,000
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
5
4
2
Продается прекрасная новая двух этажная вилла, расположенная в живописной деревне в окрестно…
€995,000
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Шибеник, Хорватия
6
4
2
Продается роскошная вилла на стадии строительства, завершение которого ожидается к лету 2022…
€1,46 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Шибеник, Хорватия
12
9
2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНСТВА! Продается имение, расположенное в тихом приморском городке в…
€2,95 млн
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Шибеник, Хорватия
6
4
2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА АГЕНТСТВА! Продается вилла, расположенная в тихом месте в прибрежном г…
€799,000
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Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653
+385913233654
infoimmo.split@gmail.com
Дом 3 комнаты с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Dubrava kod Sibenika, Хорватия
3
283 м²
3
Роскошная вилла первоклассного строительства, 283 м2, Дубрава недалеко от Шибеника Роскошная…
€680,000
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