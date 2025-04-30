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Дома с гаражом в Минской Области, Беларусь

Молодечно
11
Борисов
56
Колодищанский сельский Совет
122
Ждановичский сельский Совет
106
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591 объект найдено
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 263 м²
Продается дом в 20 минутах от МКАДд. Хозянинки На участке есть отдельное строение: баня с го…
$220,000
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Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Энергетик 1989) 20 км от МКАД  Деревянный дом 1996 года п…
$20,000
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Небольшой уютный кирпичный дом 1997 г.р. на берегу р. Свислочь  в 18 км. от Минска  рядом с …
$42,500
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Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 766 м²
Продается 4-х уровневый коттедж в д.Раубичи.Участок 25 соток. Форма собственности – частная.…
$266,900
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Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 111 м²
Номер договора с агентством 1135 от 2025-02-24
Цена по запросу
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дом в аг.Слобода. На высоком фундаменте возведён деревянный дом, площадью 52.2м2, …
$15,500
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Дом в Гора, Беларусь
Дом
Гора, Беларусь
Площадь 248 м²
Продается шикарный коттедж для круглогодичного проживания, коттедж  готов к проживанию!!! Ра…
$90,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
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Дом в Михановичи, Беларусь
Дом
Михановичи, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается Дом в аг. Михановичи - в 13 км от МКАД, Минский р-н, Минская обл, Пуховичское напр…
$74,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается уютный кирпичный садовый домик в С/Т «Ясная Радуга».  Дом 1995 года постройки. Пло…
$10,000
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Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Продается садовый полностью готовый дом для жизни и отдыха в СТ "Электрон-89" (27 км от МКАД…
$14,000
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продаётся дом на большом участке ❤️ Бревенчатый дом в прекрасном месте, на  участке площадью…
$15,900
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Дом в Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
В продаже деревянный домик в 65 км от города Минска, по Гродненской трассе! Деревня жилая, е…
$17,500
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Благородный дом в классическом стиле в п. Колодищи. Минская обл., Минский р-н, 6 км от МКАД.…
$250,000
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Дом в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продаётся отличная дача в Молодечненском направлении в 32 км от МКАД! ЖД станции-Пралески/Ду…
$19,600
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Дом в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаже представлен ультрасовременный двухэтажный дом с участком в живописной местности 37 к…
$77,900
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Коттедж в Голоцк, Беларусь
Коттедж
Голоцк, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается коттедж 2019 года постройки в аг. Голоцк. 20 минут по трассе от МКАД и вы на месте…
$200,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается дом из бруса по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, Пережирский с/с, д. Залесье…
$22,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Дом для круглогодичного проживания рядом с Минском ❤️ Дом по цене квартиры, всего в 5 минута…
$99,900
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Дом в Столбцы, Беларусь
Дом
Столбцы, Беларусь
Площадь 311 м²
Продаётся жилой дом по адресу: Минская обл., Столбцовский р-н, г. Столбцы. Площадь: Общая пл…
$95,000
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Дом в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Дом построен из ГСК блоки, окна ПВХ, крыша шифер. На первом этаже кухня и две комнаты, на вт…
$15,900
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Уникальное предложение ! Дом 3-х этажный со своими изюминками.       Отличный вариант участк…
$73,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается дом в г. Слуцке, пер. Серегина. Дом для большой семьи. Возможно оформление с привл…
$49,900
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Дом 4 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Дом 4 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Продается великолепный дом в Фаниполе на улице Железнодорожная ____________________ В …
$110,000
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Дом в Клинок, Беларусь
Дом
Клинок, Беларусь
Площадь 155 м²
Отличный коттедж 2001г.п. в живописном месте -деревня Клинок Могилевское напр-е. 50км от МКА…
Цена по запросу
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Дом в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Добротный трехэтажный Дом из бруса в СК Стайки, Минский район, Новодворский с/с, СТ Олимпиец…
$47,000
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Продается уютный дом в Силичах, СТ Фантазия-Силичи! 25 км от Минска, одно из самых популярны…
$195,000
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Типы недвижимости в Минской Области

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с садом
с террасой
с бассейном
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