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Дома в Борисове, Беларусь

56 объектов найдено
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 80 м²
Самое время купить дом ❤️ Надёжный кирпичный дом с ухоженным участком в Борисове. Адрес: Бор…
$48,600
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом со всеми удобствами ❤️ Дом со всеми удобствами в благоустроенном районе Борисова. Адрес:…
$44,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом с просторным, ухоженным участком около реки в Борисове ❤️Вашему вниманию дом с  огорожен…
$23,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 252 м²
Продается  дом, из белого кирпича.  ТОРГ реальному покупателю. Общая площадь здания-251,7 кв…
$74,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 214 м²
Ссылка на обзор ТикТок Предлагаем вашему вниманию уютный 2-ух этажный жилой дом в городе Бор…
$135,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 190 м²
Продаётся дом в экологически чистом районе города, по улице Трудовая. Двухэтажный кирпичный …
$86,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 83 м²
Цена снижена ! В продаже дом в залинейном районе , дом со всеми удобствами, газовое отпление…
$50,000
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Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
Площадь 193 м²
В продаже Коттедж в экологически чистом, популярном р-не г. Борисов  Внешний вид и качество …
$155,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 93 м²
Просторный дом на два входа в городе Борисове ❤️ Продается просторный двухквартирный дом в Б…
$17,500
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Дом 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Дом 4 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вашему вниманию уютный 2-ух этажный жилой дом в городе Борисов, Минский район, Мо…
$135,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 63 м²
Самое время купить дом ❤️ Продаётся частный дом в благоустроенном районе! Адрес: Борисов, ул…
$40,900
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Коттедж в Борисов, Беларусь
Коттедж
Борисов, Беларусь
Площадь 130 м²
Внимание! Отличное горячее  предложение на рынке недвижимости!В продаже  стильный современны…
$125,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 68 м²
Дом в центре Борисова ❤️ Продаётся просторный дом под ремонт в самом сердце Борисова. Адрес:…
$29,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается дом в Залинейном районе г. Борисова.  К дому ведут асфальтированные подъездные пут…
$99,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 90 м²
Просторный и уютный дом с  участком в Борисове! ❤️ Дом в хорошем жилом состоянии со всеми ко…
$38,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 85 м²
Дом с большим участком ❤️ Большой бревенчатый дом под реконструкцию в Борисове! Адрес: Борис…
$13,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 67 м²
Участок в тихом центре. Тихое, уютное место для жизни и отдыха. На участке 2/3 доли дома под…
$15,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается дом, в «Залинейном» районе г.Борисова. Дом располагается на высоком, ровном участ…
$73,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 71 м²
Самое время купить дом ❤️ Продаётся просторный дом с участком в Борисове. Адрес:  Борисов, п…
$28,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 49 м²
В продаже квартира в блокированном жилом доме. Изолированное помещение с отдельным ухоженным…
$29,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 28 м²
Дача в живописном месте в СТ “Печинский”, в черте города Борисов. Деревянный садовый домик, …
$13,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 92 м²
Теплый и просторный дом с баней в Борисове ❤️Просторный дом с баней и двумя входами - продум…
$34,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 90 м²
Дом со всеми удобствами в центре города Борисов! ❤️ Одноуровневый дом, полностью готовый для…
$74,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 68 м²
Дом с удобствами и полдома на одном участке в центре! ❤️Продаётся уютный дом со всеми удобст…
$36,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 43 м²
В продаже одноквартирный блокированный жилой дом.В доме выполнен свежий ремонт, на полу плит…
$30,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 100 м²
Просторный блочный дом с отличным участком ❤️Просторный дом с продуманной планировкой, где к…
$29,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 69 м²
В продаже дом с участком в прекрасном месте. Рядом река Березина городской пляж. Участок 7,5…
$28,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 90 м²
Надёжный дом со всеми удобствами ❤️ Надёжный, просторный дом в тихом спальном районе Борисов…
$54,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дом в деревне Брусы .в доме две жилые комнаты ,частично ремонт. На участке хоз пос…
$15,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 35 м²
ВНИМАНИЕ! СРОЧНО!!!ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!Продам бревенчатый Дом под  ремонт с участком,  в …
$16,500
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Параметры недвижимости в Борисове, Беларусь

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