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Дома в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

Боровляны
11
44 объекта найдено
Дом в Лесковка, Беларусь
Дом
Лесковка, Беларусь
Площадь 376 м²
Этот дом – не просто жильё, а готовая концепция жизни для тех, кто ценит комфорт, статус и п…
$380,000
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Продаётся дом для круглогодичного проживания в ст Боровая всего 1,5 км от МКАД Дом общей пло…
$110,000
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Коттедж в Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
Площадь 170 м²
Продается коттедж в живописном поселке Дроздово, расположенном в черте города Минска и входя…
$199,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 467 м²
Это предложение для тех, кто хочет наслаждаться всеми красотами загородной жизни и в полной …
$659,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 407 м²
В престижном посёлке Валерьяново, продаём для Вас уютный, добротный коттедж для комфортного …
$385,000
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Дом в Валерьяново, Беларусь
Дом
Валерьяново, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся самый большой участок под Минском, в премиальном месте – деревне Валерьяново.Состо…
$175,000
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Дом в Королёв Стан, Беларусь
Дом
Королёв Стан, Беларусь
Площадь 40 м²
Продаётся Дом с большим участком под строительство в коттеджной застройке 15 соток   д. Коро…
$105,000
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Дом в Королёв Стан, Беларусь
Дом
Королёв Стан, Беларусь
Площадь 113 м²
Добротный крепкий дом из сруба в ст «Роща», д. Королев стан в 10 км от МКАД. Минский р-н, Бо…
$33,900
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Коттедж в Сонечный, Беларусь
Коттедж
Сонечный, Беларусь
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Это не просто фешенебельный особняк в современном славянском стиле, построенный, чтобы стоят…
$589,000
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Коттедж в Сонечный, Беларусь
Коттедж
Сонечный, Беларусь
Площадь 390 м²
Это не просто фешенебельный особняк в современном славянском стиле, построенный, чтобы стоят…
$589,000
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Коттедж в Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
Площадь 278 м²
Эксклюзивный Коттедж в 4 км от МКАД в д. Дроздово, Минский р-н в окружении лесного массива П…
$465,000
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Дом в Королёв Стан, Беларусь
Дом
Королёв Стан, Беларусь
Площадь 149 м²
15 соток земли обнесены забором, участок ровный, проведены все коммуникации. Отличный вид из…
$245,900
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 667 м²
Продаётся просторный коттедж общей площадью 660 кв.м. - три жилых уровня и цокольный этаж. Д…
$460,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 409 м²
Удачное место расположение, рядом с Минском !  Уютный комфортабельный коттедж.  Обстановка в…
$389,999
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Дом в Дроздово, Беларусь
Дом
Дроздово, Беларусь
Площадь 350 м²
Настоящий Дом в Дроздово!Дом напротив леса, центральный водопровод, газ по улице.Дом построе…
$299,000
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 938 м²
Продаётся современная квартира в просторном таунхаусе с достойной фактической площадью 156 к…
$145,000
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Продается дом в д.Чертяж всего в 3 км от реки Вяча. Расстояние до МКАД 11 км и 3 км до д. Бо…
$330,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Дом в Опытный, Беларусь
Дом
Опытный, Беларусь
Площадь 208 м²
Продается квартира в блокированном жилом доме, а фактически полдома с отдельным входом в дом…
$270,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 615 м²
Продается  коттедж в элитном, уникальном месторасположении в лесном массиве,  5 км от МКАД и…
$640,000
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Дом в Дроздово, Беларусь
Дом
Дроздово, Беларусь
Площадь 254 м²
3 этажный дом 2018 г.п. для постоянного проживания. Дом расположен в престижном коттеджном п…
$265,000
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Коттедж в Лесковка, Беларусь
Коттедж
Лесковка, Беларусь
Площадь 219 м²
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в п…
$299,000
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается дом для круглогодичного проживания   в СТ “Пралеска 10” в 12 км от Минска, рядом с…
$165,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
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Дом в Королёв Стан, Беларусь
Дом
Королёв Стан, Беларусь
Площадь 273 м²
Этот великолепный особняк, расположенный в элитном пригороде Минска, представляет собой идеа…
$284,000
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дача в д.Чертеж в СТ "Березовая роща -1" в 12 км от Минска, рядом с Боровлянами. Д…
$35,000
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 223 м²
Представляем вашему вниманию современный дом в д. Курганы, Боровлянский с\с. Прекрасная тран…
$369,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 451 м²
Современный, элитный  коттедж в престижномрайоне, впрекрасном, тихом месте –  в непосредстве…
$227,000
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Дом в Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
Площадь 61 м²
Комфортная жизнь рядом с Минском  ❤️ Уютный дом с просторным участком в Боровлянах!  Адрес: …
$149,900
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Типы недвижимости в Боровлянском сельском Совете

коттеджи

Параметры недвижимости в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

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