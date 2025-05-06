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Дома в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
5
24 объекта найдено
Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дача в садовом товариществе "Выпрабавальник" (1 км от Привольного). Непосредственн…
$36,500
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продается уютный дачный домик с хорошим месторасположением в 13 км от МКАД, в садовом товари…
$15,400
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продам дом со всеми удобствами в живописной деревне Заболотье, в 20 минутах от Минска по отл…
$49,950
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Дом в Замосточье, Беларусь
Дом
Замосточье, Беларусь
Площадь 243 м²
Продаётся уютный и просторный двухэтажный дом  в агрогородке Замосточье по пер. Центральному…
$154,900
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Дом 2 комнаты в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
18 км от МКАД, Могилёвское направление, продаём летную дачу. Участок 4 сотки земли, правильн…
$11,000
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Дом в Обчак, Беларусь
Дом
Обчак, Беларусь
Площадь 117 м²
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся просторный жилой дом в д. Обчак в 15 км от МКАД в Могилевск…
$106,000
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 225 м²
·  Дом состоит 4 жилых комнат, кухни, 2 санузла, котельная, гараж на 200 кв метров. ·  Потол…
$135,000
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Центральный водопровод, канализация местная, газ по улице, хорошее транспортное сообщение, е…
$26,000
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Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Продаётся современный двух уровневый коттедж с прекрасной террасой в живописном месте деревн…
$217,000
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся дом в д. Синило,   недалеко от спортивного комплекса "Стайки". Рядом река Свислочь…
$35,000
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Коттедж в Привольный, Беларусь
Коттедж
Привольный, Беларусь
Площадь 285 м²
Продаётся отличный 2-этажный дом с подвалом и 2-мя террасами в непосредственной близости от …
$176,500
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается уютная дача, окруженная лесным массивом, в 12 км от МКАД по Могилевскому направлен…
$36,900
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Продается уютный жилой дом. Газ подведен к дому, колонка (центральный водопровод). Рядом маг…
$34,500
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Месторасположение Дом расположен в д. Заболотье в 20 км. от Минска в могилевском направлении…
$32,000
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Дом в Привольный, Беларусь
Дом
Привольный, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся современный коттедж по адресу: пос.Привольный, ул.Якуба Коласа д.12 с гостевым дом…
$213,000
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся дом на берегу р. Свислочь. Участок 25 соток для строительства и обслуживания жилог…
$79,000
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 17 м²
Продается в одноэтажном блокированном жилом доме квартира (16.5 м.кв) с двумя участками 2.81…
$19,000
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Уютная, двух уровневая дача, сделана из экологического материала, 13 км. от Минска. Участок …
$28,000
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продаётся дом в 13км. д. Синило Минского р-н. Участок 25 соток с небольшим уклоном, очищен о…
$44,000
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Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Отличный вариант для реализации своей мечты! Продаётся просторный дом, имеющий огромный поте…
$109,500
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Коттедж в Замосточье, Беларусь
Коттедж
Замосточье, Беларусь
Площадь 255 м²
Просторный трехуровневый коттедж для большой семьи: роскошь и комфорт на 25 сотках ухоженног…
$340,000
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается уютная дача в садовом товариществе “Наш родник плюс”, расположенном всего в 19 км …
$28,890
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Дом в Обчак, Беларусь
Дом
Обчак, Беларусь
Площадь 88 м²
Жилая площадь составляет 88.2 м2, 1 жилая  комната 28.9 м2. В доме есть просторная кухня 14 …
$44,000
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Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Подарите себе и своим детям незабываемые воспоминания жизни в деревне вблизи города. Продает…
$139,900
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Параметры недвижимости в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

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с садом
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