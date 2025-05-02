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Дома в Янушковичском сельском Совете, Беларусь

9 объектов найдено
Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Предлагаем вашему вниманию дом, расположенный в красивом месте, называемое «белорусской Швей…
$17,200
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
Дом примыкает к заказнику расположен в тихом месте где можно отдохнуть от городской суеты.Ку…
$75,500
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
Бюджетная дача для дружной семьи!Логойщина всегда славилась своими лесами, грибными и ягодны…
$8,600
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 19 м²
Уютный дом с собственной баней ❤️Уютный дом с баней и просторным участком. Адрес: д. Хоружин…
$41,900
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Встроенная кухня  с импортной техникой. Элетрическая плита. Стеклопакеты.В гостинной окно в …
$76,000
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается деревенский дом с участком 25 соток, расположенный в Логойском районе, Янушковичск…
$29,900
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 235 м²
Продам дом в красивом месте-в небольшой спокойной деревне Жабичи. В непосредственной близост…
$57,900
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается дом для отдыха и проживания. Под отделку. В деревне есть магазин. Рядом лесное озе…
$7,700
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Дом в Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Янушковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается дача в Мядельском направлении. 35 км от МКАД,25 км до Логойска,22 км до горнолыжно…
$14,900
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Параметры недвижимости в Янушковичском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
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