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Дома в Пережирском сельском Совете, Беларусь

41 объект найдено
Дом в Зазерка, Беларусь
Дом
Зазерка, Беларусь
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
30 км от МКАД. Оригинальный проект просторного дома выполнен по строительной технологии. До…
$55,000
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Дом 2 комнаты в Узляны, Беларусь
Дом 2 комнаты
Узляны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
30 км от МКАД. Деревенский дом. Крыша-шифер не протекает. Комбинированные полы - дерево из ш…
$12,800
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продаётся Дача в близь, н.п. Равнополье в частной собственности. Участок ровный огороженный …
$7,500
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся дача в с/т "Шарик" Пережирский сельсовет, Пуховичский район, 33 км от МКАД. Участо…
$7,770
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается дом в д. Залесье, 33 км.от МКАД - Пуховичское направление.  Участок ухоженный, ров…
$12,900
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Дом в Пережир, Беларусь
Дом
Пережир, Беларусь
Площадь 37 м²
Дом в д. Пережир расположен в 19 км от МКАД по Пуховичскому направлению. 2015 года постройки…
$45,500
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 189 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом со всеми коммуникациями в деревне Заболотье! Адрес:…
$64,900
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается уютная дача 38 км от МКАД в Пуховичском направлении! Адрес: Минская обл., Пуховичс…
$7,800
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продаётся недостроенный дом в живописной деревне Минской области, Пуховичский район, всего в…
$31,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дачный участок с домом в 35 км от МКАД в СТ Восход-3, Пережирский сельсовет Пухови…
$8,800
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 25 м²
Ровный ухоженный участок 6 соток выходит на очень живописную речушку, за которой начинается …
$5,400
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Дача с баней, окруженный сосновым лесом. Легко дышится и отдыхается. Участок сдвоенный, слия…
$25,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается дом с мебелью в живописном месте д. Караваево!     Дом с участком 17 соток располо…
$65,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается уютная дача в СТ Малинники. 40 км от МКАД в Пуховичском направлении. Адрес: Минска…
$11,000
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Дом в Равнополье, Беларусь
Дом
Равнополье, Беларусь
Площадь 34 м²
Продается большой участок 22 сотки с деревянным домом в д, Равнополье, ул Центральная, Пухов…
$15,800
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Отличная дача с большим домом в СТ Метрострой, 146кв.м 3-х уровневый дом На цокольном этаже …
$22,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся добротная дача возле леса   Дом  из северного леса площадью 60.7 кв.м.   - Натурал…
$16,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 19 м²
Продается дача в живописном месте в Пуховичском районе в с/т «Прогресс», в 38 км от МКАД. Уч…
$7,770
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Ваша уютная загородная мечта ждёт вас! Продается 2-этажная дача из бруса для круглогодичного…
$59,900
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Продается двухэтажный дачный дом из кирпича с участком 7 соток. Расположен в СТ «Связист» Пу…
$23,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютная дача с мебелью в с/т Шарик. От кольцевой дороги 39 км, в 10 минутах ходьбы …
$23,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 107 м²
Дача с баней, камином и уютной террасой ❤️Уютная дача в 25 км. от МКАД - это место, где прод…
$54,900
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся участок с дачным домиком в СТ "Жаворонок", 40 км от МКАД в Слуцком направлении. Ас…
$21,000
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Дом в Пережир, Беларусь
Дом
Пережир, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается благоустроенный жилой дом с газовым отоплением в д. Пережир, ул. Широкая, д.8  Об…
$49,000
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Дом в Равнополье, Беларусь
Дом
Равнополье, Беларусь
Площадь 58 м²
Идеальное место для отдыха и жизни на природе!Мы рады предложить вам дачу в живописном садов…
$15,000
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Дом в Равнополье, Беларусь
Дом
Равнополье, Беларусь
Площадь 30 м²
Дом расположен на участке 12 соток( ровный прямоугольной формы), на участке есть погреб, кол…
$17,500
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается уютная дача 28 км от МКАД Пуховичское направление! Адрес: Минская обл., Пуховичски…
$7,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Представляем вашему вниманию садовый домик в СТ «Малинники» Пуховичский р-н в 43 км от Минск…
$9,900
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Дом 5 комнат в Зазерка, Беларусь
Дом 5 комнат
Зазерка, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Преобразите свою жизнь с этим шикарным загородным домом всего в 29 км от Минска!   Пре…
$280,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается новый дом в СТ Яблонька (Пуховичский район) 35 км от МКАД в Пуховичском направлени…
$28,900
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Параметры недвижимости в Пережирском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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