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Дома с террасой в Минской Области, Беларусь

Молодечно
11
Борисов
56
Колодищанский сельский Совет
122
Ждановичский сельский Совет
106
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20 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Шпаковщина, в окружении природы и всего в 35 километрах от МКАД, предла…
$50,000
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Дом 4 комнаты в Городище, Беларусь
Дом 4 комнаты
Городище, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 1
Объявляется продажа нового, стильного коттеджа с евроремонтом, расположенного в пригороде Ми…
$235,000
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Дом 3 комнаты в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Среди живописных просторов Минской области, в живописной деревеньке Довнары, лишь в двадцати…
$99,000
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Дом в Аннополь, Беларусь
Дом
Аннополь, Беларусь
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается дом. Все тех характеристики…   Красивый, уютный, просторный и при этом компактны…
$245,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Новый проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лучшие…
$183,680
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Проект дома идентичен дому 5.1 по планировке и отличается лишь направлением ската кровли и р…
$170,500
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Проект дома имеет строгую геометрию и западет в душу тем, кто любит минимализм в архитектуре…
$170,500
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Дом 4 комнаты в Столбцы, Беларусь
Дом 4 комнаты
Столбцы, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Продается атмосферный жилой дом, расположенный на берегу реки Неман, в пригороде Столбцов, в…
$74,000
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Дом 2 комнаты в Озеро, Беларусь
Дом 2 комнаты
Озеро, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Дом 2020 года постройки находится вблизи большого чистого озера, где оборудован чистый и ухо…
$69,500
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Проект дома выполнен в стиле «Барнхаус», характеризующийся лаконичностью и минимализмом внеш…
$166,540
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Финальный проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лу…
$265,199
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Дом 8 комнат в Аннополь, Беларусь
Дом 8 комнат
Аннополь, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 444 м²
Количество этажей 2
Вас ждет большой удобный дом в два этажа с очень приятной стоимостью за такой метраж. В нем …
$125,000
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Дом 5 комнат в Петришки, Беларусь
Дом 5 комнат
Петришки, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Ищете уединение и отдых? Встречайте вашу идеальную дачу! ____________________ Продаетс…
$20,000
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Дом 4 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 4 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Данный проект является самым просторным из всех вариантов. Визуальная концепция двухэтажного…
$198,000
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Дом 2 комнаты в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Не пропустите лето, проведите его с семьей на природе. Садовое товарищество «Солнечное-20…
$24,900
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
В данном проекте был сделан ремонт.. ?Проект дома выполнен в стиле «Барнхаус», характеризующ…
$285,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 1
Новый усовершенствованный проект коттеджа 2.2 с добавленным крытым навесом для 2 авто, в кот…
$224,900
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Дом 2 комнаты в Вязынь, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вязынь, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Современный, экологичный дом в живописном агрогородке Вязынь.   Ваш идеальный загород…
$191,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Данный проект одноэтажного дома не оставит равнодушным любителей лаконичных форм и оптимизир…
$125,400
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Дом 4 комнаты в Заславль, Беларусь
Дом 4 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Коттеджная застройка расположена в микрорайоне Загорье, у Минского моря. Дом сдан в эксплуат…
$203,000
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Типы недвижимости в Минской Области

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

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