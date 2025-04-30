Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Минской Области, Беларусь

Молодечно
11
Борисов
56
Колодищанский сельский Совет
122
Ждановичский сельский Совет
106
Показать больше
2 390 объектов найдено
Коттедж 6 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 6 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Современный дом в Раубичах с четырьмя спальнями, тремя гардеробными, двумя санузлами ,камино…
$499,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Вилла 5 комнат в Крупица, Беларусь
Вилла 5 комнат
Крупица, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Дом расположен на возвышенности, которая на картах отмечается как биосферный заповедник. Зде…
$325,083
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Номер договора с агентством 401/1 от 2025-04-26
$8,500
Оставить заявку
Дом в Любишино, Беларусь
Дом
Любишино, Беларусь
Площадь 81 м²
Жилой дом в аг.Любишино (Червенский район). Дом бревенчатый, обшит сайдингом. Крыша – металл…
$39,900
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 263 м²
Продается дом в 20 минутах от МКАДд. Хозянинки На участке есть отдельное строение: баня с го…
$220,000
Оставить заявку
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
Площадь 280 м²
Продается коттедж в аг. Крупица в 17 км от МКАД в Слуцком направлении. О доме: Современный, …
$320,000
Оставить заявку
Дом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача рядом с Минском (СТ Энергетик 1989) 20 км от МКАД  Деревянный дом 1996 года п…
$20,000
Оставить заявку
Дом в Городьки, Беларусь
Дом
Городьки, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается отличный дом возле озера в аг. Городьки Воложинского района. Всего час до г. Минс…
$23,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Небольшой уютный кирпичный дом 1997 г.р. на берегу р. Свислочь  в 18 км. от Минска  рядом с …
$42,500
Оставить заявку
Дом в Квасыничи, Беларусь
Дом
Квасыничи, Беларусь
Площадь 40 м²
Уютный бревенчатый одноуровневый дом с участком в 25 соток! ❤️Этот теплый дом — именно то, ч…
$10,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
Вода сезонная, электричество 220, дороги чистят, автолавка ездит, рядом Великий камень с бан…
$9,500
Оставить заявку
Дом в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 766 м²
Продается 4-х уровневый коттедж в д.Раубичи.Участок 25 соток. Форма собственности – частная.…
$266,900
Оставить заявку
Дом в Фаниполь, Беларусь
Дом
Фаниполь, Беларусь
Площадь 57 м²
Находится в активно развивающемся городе-спутнике Минска – городе Фанополь (всего 12 км от М…
$70,000
Оставить заявку
Дом в Горанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Горанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
❤️Продается коттедж в д. Казельщина, общей площадью 139 кв.м, на участке 15 соток. 25 киломе…
$250,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Шпаковщина, в окружении природы и всего в 35 километрах от МКАД, предла…
$50,000
Оставить заявку
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Продается участок 15 соток с незавершенным законсервированным капитальным строением  в дерев…
$46,900
Оставить заявку
Коттедж в Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
Площадь 220 м²
Продается коттедж в аг. Хатежино !   аг.Хатежино находится в 7 км от МКАД в Раковском направ…
$196,000
Оставить заявку
Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 111 м²
Номер договора с агентством 1135 от 2025-02-24
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в Прилуки, Беларусь
Дом
Прилуки, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается уютный дом в живописном историческом месте рядом с Минском! Описание: Предлагаем в…
$160,000
Оставить заявку
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 119 м²
Продается большой дом для дружной семьи в Жодино! Здесь действительно будет место и для вас,…
$89,900
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 510 м²
Количество этажей 3
Живописнейшее место с прекрасной природой и чудесными видами на озеро!Продается дом возле оз…
$75,000
Оставить заявку
Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дом в аг.Слобода. На высоком фундаменте возведён деревянный дом, площадью 52.2м2, …
$15,500
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 167 м²
Продается уютный дом в прекрасном месте в д. Дехань. О вашем будущем доме: - Участок составл…
$99,900
Оставить заявку
Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
Оставить заявку
Дом в Гора, Беларусь
Дом
Гора, Беларусь
Площадь 248 м²
Продается шикарный коттедж для круглогодичного проживания, коттедж  готов к проживанию!!! Ра…
$90,000
Оставить заявку
Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается участок с деревенским домом в д.Юзефово, 39 км от МКАД по Логойскому направлению. …
$19,900
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Алеся", Могилёвское направление, 21 км от МКАД. Общая площадь до…
$60,000
Оставить заявку
Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Городище, Беларусь
Дом 4 комнаты
Городище, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 1
Объявляется продажа нового, стильного коттеджа с евроремонтом, расположенного в пригороде Ми…
$235,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Минской Области

коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти