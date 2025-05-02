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Дома в Усяжском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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42 объекта найдено
Дом в Юрьево, Беларусь
Дом
Юрьево, Беларусь
Площадь 55 м²
В продаже  земельный участок правильной прямоугольной формы площадью 15 соток с домом ( оба …
$9,500
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Дом в Юрьево, Беларусь
Дом
Юрьево, Беларусь
Площадь 150 м²
Просторный дом в благоустроенном аг. Юрьево ❤️Дом идеально подойдет тем, кто хочет уединения…
$23,500
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Дом 2 комнаты в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
В живописной деревне Шпаковщина, в окружении природы и всего в 35 километрах от МКАД, предла…
$45,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 231 м²
Продается кирпично-блочный жилой дом по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, Усяжский с/с…
$29,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается дом в деревне  Мглё, Смолевичского района, в Московском направлении. От метро Уруч…
$19,800
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом с участком  25соток в живописном месте , окруженный водоемами и лесами в д.Хот…
$11,500
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Продается участок с домиком в деревне Тадулино! 35 км. от МКАД по Московскому или Логойскому…
$13,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Поступил в продажу загородный дом с участком земли в ЧС. Дом абсолютно готов для круглогодич…
$67,500
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Коттедж в Усяж, Беларусь
Коттедж
Усяж, Беларусь
Площадь 198 м²
ДОМ введён в эксплуатацию 2024.    Крыша- мягкая черепица. Стены- газосиликатные блоки-40 см…
$149,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 13 м²
Продается садовый (дачный) домик в СТ «Росинка-1» Минская область, Смолевичский район, Жодин…
$9,500
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продаётся  уютная дача в С/Т `Чайка-81` в живописном месте. Видеообзор дачи: https://vm.tikt…
$13,400
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Коттедж в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продается уютный дом из целиндрованного бруса д. Сарнацкое - Участок полностью огорожен  - Э…
$189,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом в д. Тадулино, первая береговая линия (до озера 10 метров) с большим участком …
$96,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается дача рядом с деревней Сутоки Смолевичского райна в ст Энергостроитель. Дача распол…
$28,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
В продаже уютная дача в 20 км от МКАД,  в Московском направлении. Двухуровневый бревенчатый …
$31,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Хороший дом  с просторным участком ❤️Дом с центральным водоснабжением  в деревне Емельяново!…
$27,300
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продаём дача в СТ "Сорочье поле", Минская обл., Смолевичский район. Дача окружена лесом, озе…
$24,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 304 м²
В продаже дом (80% готовности) в СТ Звезда. Выполнен из керамзитного блока 400 мм на фундаме…
$119,000
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Дом в Усяж, Беларусь
Дом
Усяж, Беларусь
Площадь 42 м²
Участок для строительства жилого дома, располагается в атмосферной деревне. С участка открыв…
$17,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается дача в Смолевичском районе, СТ Энергостроитель, 48 км от МКАД в Московском направл…
$17,500
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается дача (незаконченное строительство) в живописном загородном районе- в садовом товар…
$35,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продаётся земельный участок с домом 10 соток в 25 км от Минска со срубом. ❤️ Земельный участ…
$12,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Мечтаете о собственном райском уголке, где можно отдохнуть душой и телом в гармонии с природ…
$69,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
В СТ ведется видеонаблюдение. Ровный, ухоженный участок 5,63 соток в частной собственности+ …
$9,000
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Дом в Юрьево, Беларусь
Дом
Юрьево, Беларусь
Продается дом из соснового бруса. Это создаст в доме комфортный микроклимат с оптимальным дл…
$49,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Всего 47 км от Минска в Московском или Логойском направлении, и вы оказываетесь в тихом угол…
$9,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютная дача в живописном уголке, находящаяся всего в 49 км от МКАД по Логойскому н…
$17,000
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Цена радикально снижена на жилой дом в д. Кальники Смолевичского р-на в 48 км от МКАД .  Сте…
$25,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Дом в деревне Хотеново. Дополнительно участок 45 соток, для ведения личного подсобного хозяй…
$19,900
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Дом в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Дом
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается дом с просторным участком в д. Шпаковщина! ❤️Отличный дом в 30 минутах езды от Мин…
$34,900
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Параметры недвижимости в Усяжском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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