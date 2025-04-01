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Дома в Городокский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Дача у леса с баней и гаражом ❤️Уютный бревенчатый дом с возможностью расширения на участке …
$11,900
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Дом в Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
В продаже дачный дом/замок в СТ "Теплоэнергетик". Дом в 2 этажа с балконом, общая площадь 77…
$12,000
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Дом в Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Уютная дача с гаражом в живописном месте в окружении леса и рядом с р. Березина! ❤️Готовый д…
$12,900
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
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English, Русский
Дом в Городокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается дача в живописном месте, в СТ “Теплоэнергетик”, всего в 48 км от МКАД. Этот уголок…
$13,800
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Дом в Селевцы, Беларусь
Дом
Селевцы, Беларусь
Площадь 64 м²
Продаётся дом в живописном месте с участком 25 соток, очень плодородная земля, участок  ровн…
$6,900
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Параметры недвижимости в Городокский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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