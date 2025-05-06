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Дома в Острошицком сельском Совете, Беларусь

коттеджи
7
27 объектов найдено
Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Жилой уютный дом в живописном садовом товариществе "Надежда", Острошицкий с/с, Логойский р-н…
$79,900
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Дом в Чуденичи, Беларусь
Дом
Чуденичи, Беларусь
Площадь 114 м²
Предлагаем вашему вниманию дом рядом с лесом в современной коттеджной застройке д. Чуденичи.…
$119,950
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Дом в Чуденичи, Беларусь
Дом
Чуденичи, Беларусь
Площадь 245 м²
Просторный двухэтажный дом (под отделку) площадью 245 м2, расположен на участке 18,6 соток (…
$101,800
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Новый стильный дачный дом в СТ Надежда.   * Замечательный ровный участок со стильным домиком…
$44,900
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Дом в Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
Площадь 162 м²
Мечтаете о собственном доме, построенном по современным технологиям, расположенном среди жив…
$145,000
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
В продаже дача с баней в СТ «Восток-4» Дом кирпичный состоит из двух комнат и можно обустрои…
$13,500
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Восток 4) 20 км от МКАД  Большой и капитальный дом 1…
$19,000
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается дача в С/Т «Надежда» с участком 10,5 соток. 29 км. от МКАД.     Конструкция дома: …
$33,000
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 153 м²
С/Т "Лесное" находится недалеко от Острошицкого городка возле д.Панышевщина и д.Литвинково.О…
$27,700
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Современный домик  расположен на участке 5 соток  в СТ "Связист" Дом теплый. Год постройки 1…
$19,900
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Номер договора с агентством 2694/2 от 2024-12-03
$65,000
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Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся великолепный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттедж…
$265,000
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Жилой уютный дом в живописном садовом товариществе "Надежда", Острошицкий с/с, Логойский р-н…
$79,900
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Дом в Чуденичи, Беларусь
Дом
Чуденичи, Беларусь
Площадь 176 м²
Новый дом: премиальное качество и готовый дизайн-проект  ❤️ Комфортный дом в благоустроенной…
$95,000
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 177 м²
Благоустроенное садовое товарищество «Колосок»! Дом с участком 5.86 соток в СТ "Колосок" (27…
$32,000
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Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Продается дом с баней в СТ Фантазия-Силичи, 25 км от МКАД по Логойскому направлению. Участок…
$88,000
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Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 135 м²
·  Общая площадь Дома: 135 кв.м. ·  ДОМ: Этот роскошный коттедж, выполненный из клееного бру…
$328,500
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Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Номер договора с агентством 288/1 от 2025-03-19
$35,000
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Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 231 м²
Продаётся стильный современный коттедж из красного кирпича в престижном коттеджном посёлке "…
$125,000
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Дом в Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
Площадь 183 м²
Продадим 2-ух этажный дом в Логойском районе, аг. Острошицы. Площадь дома по СНБ: 182,7 кв.м…
$139,900
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Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Дом в 19 км от Минска, Логойское направление! ❤️ Двухэтажный жилой дом, который дополнительн…
$211,850
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Чуденичи, Беларусь
Дом
Чуденичи, Беларусь
Площадь 142 м²
Предлагаем вашему вниманию коттедж-шале 2025 г.п. В настоящее время дом вводится в эксплуата…
$180,000
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Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Рядом в аг. Острошицы: - Магазины - Школа - Почта - Дом культуры - Храм - Быстрая логистика …
$159,000
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Дом в Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
Площадь 284 м²
Продается жилой дом для круглогодичного  проживания в д. Острошицы, Логойское направление 25…
$143,000
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Дом 2 комнаты в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 26 м²
Количество этажей 1
Продается  дом, готовый к проживанию, в садоводческом товариществе Лесное (Логойское направл…
$11,500
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Дом в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 296 м²
Современный коттедж для круглогодичного проживания в уютном поселке Мончаки для комфортной и…
$250,000
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Параметры недвижимости в Острошицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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