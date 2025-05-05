Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Вилейка
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Вилейке, Беларусь

коттеджи
3
13 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Вилейка, Беларусь
Дом 4 комнаты
Вилейка, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Вашей семье здесь будет комфортно! Предлагаем Вашему вниманию современный жилой дом: г .…
$67,203
Оставить заявку
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 45 м²
Самое время купить дом для дачи либо строительства нового! ❤️ Дом с просторным участком в 15…
$8,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 178 м²
Стильный двухуровневый коттедж в центре Вилейки! ❤️Этот дом - воплощение комфорта и изысканн…
$92,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся отличный готовый дом в Вилейке! ❤️ Продается теплый и уютный дом в красивом, живоп…
$21,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 163 м²
Продаётся просторный дом в городе Вилейка. Ровный участок в 9 соток. Статус земли - ПНВ.  Пл…
$49,000
Оставить заявку
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 50 м²
Дом с участком недалеко от Вилейского водохранилища ❤️ Небольшой бревенчатый дом, расположен…
$33,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 72 м²
Одноэтажный жилой дом в центре города Вилейка! ❤️ Уютный дом со всеми центральными коммуника…
$41,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 80 м²
Стильный современный дом в хорошем районе г. Вилейка ❤️ Продается современный дом  в г.Вилей…
$84,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается дом в центре города Вилейка для круглогодичного проживания. Начато строительство п…
$41,500
Оставить заявку
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 74 м²
Самое время купить дом для дачи или круглогодичного проживания ❤️ Дом с просторным участком …
$10,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 231 м²
Роскошный коттедж в живописной Вилейке - ваш идеальный дом у природы! ❤️ Ищете идеальное мес…
$119,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Вилейка, Беларусь
Дом
Вилейка, Беларусь
Площадь 68 м²
Купить уютный дом в Вилейке! ❤️ Идеальный выбор для тех, кто ищет комфортное жилье в городе!…
$11,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти