Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Голоцкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Голоцком сельском Совете, Беларусь

27 объектов найдено
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Продается новая каркасно-деревянная дача на свайном фундаменте в 25 мин от Минска со стороны…
$12,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 263 м²
Продается дом в 20 минутах от МКАДд. Хозянинки На участке есть отдельное строение: баня с го…
$220,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Установлены стеклопакеты. Заменена крыша на металлочерепицу. Перестелены полы в доме. Крыльц…
$15,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается дача в СТ ГРОЗЫ 28 км от МКАД в Пуховичском направлении. Дом 43.6 м2. 2 отдельных …
$9,200
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Всё большее количество покупателей рассматривают для себя дома не далеко от МКАД, оно и поня…
$49,900
Оставить заявку
Дом в Моторово, Беларусь
Дом
Моторово, Беларусь
Площадь 105 м²
Дом бревенчатый, облицован кирпичом, с жилой пристройкой, двумя верандами, двумя погребами, …
$42,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Вашему вниманию – продается дача в СТ «Свислочь-сад», это в 30 км. от г. Минска Пуховичского…
$37,500
Оставить заявку
Дом в Голоцк, Беларусь
Дом
Голоцк, Беларусь
Площадь 107 м²
Готовый для проживания дом, светлый и просторный, в аг. Голоцк. 2021 года постройки.Выполнен…
$89,800
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продается земельный участок с уютным дачным домиком в живописном месте рядом с лесом и рекой…
$24,900
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
С/Т "Свислочь-Сад" расположено в 3 км от аг. Голоцк, в котором все необходимое для жизненных…
$42,000
Оставить заявку
Коттедж в Голоцк, Беларусь
Коттедж
Голоцк, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается коттедж 2019 года постройки в аг. Голоцк. 20 минут по трассе от МКАД и вы на месте…
$200,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Продаётся дача в СТ "Нива 1", Пуховичское направление, 27 км. от МКАД. Дом деревянный, облож…
$18,900
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продаётся дача в Могилёвском направлении 20 км от МКАД. СТ "Звёздочка- 2009". Вода- скважина…
$29,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продаётся дача с  участком в 5.14 соток, в СТ «Мотор», Голоцкий с/с, Пуховичский район, Моги…
$23,500
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Представляем вашему вниманию великолепный двухэтажный дом площадью 77,10 кв.м., расположенны…
$22,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Дача с камином 30 км от Минска, дом 87 кв.м., три уровня Продается дача в СТ Заря, 30 км от …
$13,500
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Номер договора с агентством 150/1 от 2025-02-15
$8,000
Оставить заявку
Дом в Голоцк, Беларусь
Дом
Голоцк, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается жилой дом с земельным участком в агрогородке Голоцк, Пуховичский район, Голоцкий с…
$45,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продам уютную дачу с баней и возделанным участком в небольшом СТ «Дорожник», расположенном в…
$22,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Голоцк, Беларусь
Дом 3 комнаты
Голоцк, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Готовый для проживания дом, светлый и просторный, в аг. Голоцк. 2021 года постройки. Выполн…
$89,800
Оставить заявку
Коттедж в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Купить свой дом по цене однокомнатной квартиры в Минске!  Продается просторный новый дом со …
$59,900
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Небольшой уютный кирпичный дом 1997 г.р. на берегу р. Свислочь  в 18 км. от Минска  рядом с …
$42,500
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Ухоженная добротная дача в СТ Высота! Асфальтированный подъезд до дачи. Плодоносящий сад с р…
$24,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продам хорошую дачу из сруба, отделанного доской , под двускатной крышей. Теплый, сухой дом …
$19,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Установлены стеклопакеты. Заменена крыша на металлочерепицу. Перестелены полы в доме. Крыльц…
$15,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Продаётся отличная дача в 28 км от Минска, Пуховичский район, в с/т "Свислочь-сад". 3-уровн…
$37,000
Оставить заявку
Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продаётся участок с двухэтажным блочным домом без отделки в с/т «Гонор», Пуховичский район, …
$15,900
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Голоцком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти