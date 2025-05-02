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Дома в Старобине, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
Площадь 89 м²
Просторный дом в г.п. Старобин ❤️ Продажа бревенчатого дома в 11-ти километрах от Солигорска…
$45,000
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Дом в Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
Площадь 62 м²
Просторный дом  ❤️Идеальный вариант для тех, кто хочет стабильное, долговечное жилье в благо…
$31,400
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Коттедж в Старобин, Беларусь
Коттедж
Старобин, Беларусь
Площадь 230 м²
Продажа двухэтажного коттеджа 229,8 м2! ❤️ Продаётся невероятно просторный коттедж, идеально…
$37,900
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Дом в Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
Площадь 137 м²
Большой дом с садом, огородом, русской печью и всеми коммуникациями ❤️ Простор, традиции и с…
$89,000
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Дом в Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
Площадь 90 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом с высокими потолками и большим участком!  Адрес: гп…
$33,000
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